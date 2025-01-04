Вооруженные силы России успешно освободили населенный пункт Надия в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Освободили населенный пункт Надия в ЛНР», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что российские военные также сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины, освобождая населенные пункты. За 2024 год ВС РФ взяли под контроль 214 населенных пунктов.
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