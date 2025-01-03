03 января 2025
02 января 2025

В Кургане на Рождество будет вестись онлайн-трансляция ночной службы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночная служба начнется в 23:00
Ночная служба начнется в 23:00 Фото:

В рождественскую ночь с 6 на 7 января в Кургане пройдет праздичное богослужение в кафедральном соборе. Из храма будет вестись онлайн-трансляция. Об этом сообщили в Курганской епархии.

«Митрополит Курганский и Белозерский Даниил в ночь с 6 на 7 января совершит в Александро-Невском кафедральном соборе праздничное ночное рождественское богослужение, которое начнется в 23:30. Для тех, у кого нет возможности посетить храм, на официальной странице Курганской епархии в соцсети „ВКонтакте“ состоится онлайн-трансляция богослужения», — сообщили в епархии.

Перед этим, 6 января в 15:30, владыка совершит в соборе Великую вечерню. А 7 филармонии в 18:00 состоится благотворительный Рождественский концерт. Для зрителей выступит фольклорный ансамбль «Казачий круг» из Москвы.

В Кургане активно проводятся религиозные мероприятия, связанные с празднованием Нового года и Рождества. Так, 31 декабря в Александро-Невском кафедральном соборе прошли новогодние молебны, где прихожане могли помолиться и поблагодарить за минувший год. Эти мероприятия стали прелюдией к рождественским богослужениям.

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В рождественскую ночь с 6 на 7 января в Кургане пройдет праздичное богослужение в кафедральном соборе. Из храма будет вестись онлайн-трансляция. Об этом сообщили в Курганской епархии. «Митрополит Курганский и Белозерский Даниил в ночь с 6 на 7 января совершит в Александро-Невском кафедральном соборе праздничное ночное рождественское богослужение, которое начнется в 23:30. Для тех, у кого нет возможности посетить храм, на официальной странице Курганской епархии в соцсети „ВКонтакте“ состоится онлайн-трансляция богослужения», — сообщили в епархии. Перед этим, 6 января в 15:30, владыка совершит в соборе Великую вечерню. А 7 филармонии в 18:00 состоится благотворительный Рождественский концерт. Для зрителей выступит фольклорный ансамбль «Казачий круг» из Москвы. В Кургане активно проводятся религиозные мероприятия, связанные с празднованием Нового года и Рождества. Так, 31 декабря в Александро-Невском кафедральном соборе прошли новогодние молебны, где прихожане могли помолиться и поблагодарить за минувший год. Эти мероприятия стали прелюдией к рождественским богослужениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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