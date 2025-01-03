В рождественскую ночь с 6 на 7 января в Кургане пройдет праздичное богослужение в кафедральном соборе. Из храма будет вестись онлайн-трансляция. Об этом сообщили в Курганской епархии.
«Митрополит Курганский и Белозерский Даниил в ночь с 6 на 7 января совершит в Александро-Невском кафедральном соборе праздничное ночное рождественское богослужение, которое начнется в 23:30. Для тех, у кого нет возможности посетить храм, на официальной странице Курганской епархии в соцсети „ВКонтакте“ состоится онлайн-трансляция богослужения», — сообщили в епархии.
Перед этим, 6 января в 15:30, владыка совершит в соборе Великую вечерню. А 7 филармонии в 18:00 состоится благотворительный Рождественский концерт. Для зрителей выступит фольклорный ансамбль «Казачий круг» из Москвы.
В Кургане активно проводятся религиозные мероприятия, связанные с празднованием Нового года и Рождества. Так, 31 декабря в Александро-Невском кафедральном соборе прошли новогодние молебны, где прихожане могли помолиться и поблагодарить за минувший год. Эти мероприятия стали прелюдией к рождественским богослужениям.
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