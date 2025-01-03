Челябинке умышленно занизили до минимума пособие по безработице

Челябинка добилась пересмотра пособия через прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске женщине вернут недополученное пособие по безработице. Она три раза предоставляла справку о доходах, но в центре занятости ей назначили минимальную выплату. Об этом рассказали в прокуратуре области.

«С целью постановки на учет в качестве безработной женщина трижды предоставляла в Центр занятости населения (ЦЗН) справки о среднем заработке с предыдущего места работы. Но получала незаконные отказы в принятии справок по причине несоответствия формы и содержания документа», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Женщине назначили ежемесячную выплату в 1853 рубля. После вмешательства прокуратуры сумму ей пересчитали, а сотрудника ЦЗН привлекли к дисциплинарной ответственности.