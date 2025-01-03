03 января 2025

Челябинке умышленно занизили до минимума пособие по безработице

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинка добилась пересмотра пособия через прокуратуру Фото:

В Челябинске женщине вернут недополученное пособие по безработице. Она три раза предоставляла справку о доходах, но в центре занятости ей назначили минимальную выплату. Об этом рассказали в прокуратуре области.

«С целью постановки на учет в качестве безработной женщина трижды предоставляла в Центр занятости населения (ЦЗН) справки о среднем заработке с предыдущего места работы. Но получала незаконные отказы в принятии справок по причине несоответствия формы и содержания документа», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Женщине назначили ежемесячную выплату в 1853 рубля. После вмешательства прокуратуры сумму ей пересчитали, а сотрудника ЦЗН привлекли к дисциплинарной ответственности.

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В Челябинске женщине вернут недополученное пособие по безработице. Она три раза предоставляла справку о доходах, но в центре занятости ей назначили минимальную выплату. Об этом рассказали в прокуратуре области. «С целью постановки на учет в качестве безработной женщина трижды предоставляла в Центр занятости населения (ЦЗН) справки о среднем заработке с предыдущего места работы. Но получала незаконные отказы в принятии справок по причине несоответствия формы и содержания документа», — рассказали в пресс-службе надзорного органа. Женщине назначили ежемесячную выплату в 1853 рубля. После вмешательства прокуратуры сумму ей пересчитали, а сотрудника ЦЗН привлекли к дисциплинарной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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