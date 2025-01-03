Челябинке умышленно занизили до минимума пособие по безработице

В Челябинске женщине вернут недополученное пособие по безработице. Она три раза предоставляла справку о доходах, но в центре занятости ей назначили минимальную выплату. Об этом рассказали в прокуратуре области.
«С целью постановки на учет в качестве безработной женщина трижды предоставляла в Центр занятости населения (ЦЗН) справки о среднем заработке с предыдущего места работы. Но получала незаконные отказы в принятии справок по причине несоответствия формы и содержания документа», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.
Женщине назначили ежемесячную выплату в 1853 рубля. После вмешательства прокуратуры сумму ей пересчитали, а сотрудника ЦЗН привлекли к дисциплинарной ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!