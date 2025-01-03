03 января 2025

Новый зоопарк Перми приблизился еще на один шаг к открытию

Вольеры для хищников и ветлечебница нового пермского зоопарка получили лицензию
© Служба новостей «URA.RU»
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В декабре в эксплуатацию разрешили ввести 23 объекта нового зоопарка
В декабре в эксплуатацию разрешили ввести 23 объекта нового зоопарка Фото:

Вольеры для копытных и хищников, ветлечебница, а также ряд других объектов нового зоопарка в Перми получили первые лицензии. Об этом сообщил telegram-канал «Пермь-300. Все реально!».

«Первые строения нового зоопарка пролицензированы. Лицензию получили кормокухня, ветлечебница в санитарно-карантинном блоке, вольеры для копытных, хищников и хищных птиц», — указано в мессенджере. В данный момент зоологи готовят вольеры к переезду животных.

К концу прошлого года на объекте достроили вольеры и павильоны для барса, тундрового волка, кабанов, бурых медведей, зайцев, белок, енотов и другие помещения. В правительстве края пообещали открыть новый зоопарк летом 2025 года.  

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Вольеры для копытных и хищников, ветлечебница, а также ряд других объектов нового зоопарка в Перми получили первые лицензии. Об этом сообщил telegram-канал «Пермь-300. Все реально!». «Первые строения нового зоопарка пролицензированы. Лицензию получили кормокухня, ветлечебница в санитарно-карантинном блоке, вольеры для копытных, хищников и хищных птиц», — указано в мессенджере. В данный момент зоологи готовят вольеры к переезду животных. К концу прошлого года на объекте достроили вольеры и павильоны для барса, тундрового волка, кабанов, бурых медведей, зайцев, белок, енотов и другие помещения. В правительстве края пообещали открыть новый зоопарк летом 2025 года.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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