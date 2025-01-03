Новый зоопарк Перми приблизился еще на один шаг к открытию

Вольеры для копытных и хищников, ветлечебница, а также ряд других объектов нового зоопарка в Перми получили первые лицензии. Об этом сообщил telegram-канал «Пермь-300. Все реально!».
«Первые строения нового зоопарка пролицензированы. Лицензию получили кормокухня, ветлечебница в санитарно-карантинном блоке, вольеры для копытных, хищников и хищных птиц», — указано в мессенджере. В данный момент зоологи готовят вольеры к переезду животных.
К концу прошлого года на объекте достроили вольеры и павильоны для барса, тундрового волка, кабанов, бурых медведей, зайцев, белок, енотов и другие помещения. В правительстве края пообещали открыть новый зоопарк летом 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!