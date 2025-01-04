Якутский боец Андрей Григорьев, победивший боевика ВСУ в рукопашном бое в селе Трудовом в ДНР заявил, что в любой ситуации нужно оставаться людьми и проявлять человечность. Об этом он рассказал общероссийскому общественному движению Народный фронт.
«Мы все люди и в любой ситуации должны быть людьми, человечность на первом месте», — заявил Григорьев. Его слова приводит Пятый канал. Он также отметил, что сражался до последнего, так как знал, что живым из боя выйдет только кто-то один.
По его словам, украинский боевик был выше и крупнее его, однако его боевая подготовка помогла ему одержать победу над противником. После сражения украинский военный признал его лучшим бойцом в мире. Сейчас Андрей чувствует себя хорошо, но рана в правое ухо, которую он получил во время боя, мешает ему слышать.
Инцидент произошел во время штурма в Трудовом. Командование поручило Григорьеву установить триколор в населенном пункте. Однако во время выполнения задачи сослуживец Григорьева был застрелен украинским пулеметчиком. После этого Григорьев вступил в боевую схватку с солдатом ВСУ.
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