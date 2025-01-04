Якутский боец поделился главным выводом для себя после рукопашного боя с боевиком ВСУ. Видео

Якутский боец, победивший ВСУшника врукопашную, призвал всегда оставаться людьми
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Боец из Якутии заявил, что сражался до последнего с украинским боевиком
Боец из Якутии заявил, что сражался до последнего с украинским боевиком Фото:
новость из сюжета
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Якутский боец Андрей Григорьев, победивший боевика ВСУ в рукопашном бое в селе Трудовом в ДНР заявил, что в любой ситуации нужно оставаться людьми и проявлять человечность. Об этом он рассказал общероссийскому общественному движению Народный фронт.

«Мы все люди и в любой ситуации должны быть людьми, человечность на первом месте», — заявил Григорьев. Его слова приводит Пятый канал. Он также отметил, что сражался до последнего, так как знал, что живым из боя выйдет только кто-то один. 

По его словам, украинский боевик был выше и крупнее его, однако его боевая подготовка помогла ему одержать победу над противником. После сражения украинский военный признал его лучшим бойцом в мире. Сейчас Андрей чувствует себя хорошо, но рана в правое ухо, которую он получил во время боя, мешает ему слышать.

Инцидент произошел во время штурма в Трудовом. Командование поручило Григорьеву установить триколор в населенном пункте. Однако во время выполнения задачи сослуживец Григорьева был застрелен украинским пулеметчиком. После этого Григорьев вступил в боевую схватку с солдатом ВСУ. 

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Якутский боец Андрей Григорьев, победивший боевика ВСУ в рукопашном бое в селе Трудовом в ДНР заявил, что в любой ситуации нужно оставаться людьми и проявлять человечность. Об этом он рассказал общероссийскому общественному движению Народный фронт. «Мы все люди и в любой ситуации должны быть людьми, человечность на первом месте», — заявил Григорьев. Его слова приводит Пятый канал. Он также отметил, что сражался до последнего, так как знал, что живым из боя выйдет только кто-то один.  По его словам, украинский боевик был выше и крупнее его, однако его боевая подготовка помогла ему одержать победу над противником. После сражения украинский военный признал его лучшим бойцом в мире. Сейчас Андрей чувствует себя хорошо, но рана в правое ухо, которую он получил во время боя, мешает ему слышать. Инцидент произошел во время штурма в Трудовом. Командование поручило Григорьеву установить триколор в населенном пункте. Однако во время выполнения задачи сослуживец Григорьева был застрелен украинским пулеметчиком. После этого Григорьев вступил в боевую схватку с солдатом ВСУ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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