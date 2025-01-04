Guardian: крупные нефтепорты мира под угрозой затопления

Ведущие нефтяные порты мира, включая те, что находятся в США и Саудовской Аравии, оказались под угрозой затопления из-за подъема уровня моря на один метр и изменения климата, вызванного последствиями нефтегазовой деятельности. Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на данные исследований.
«По иронии судьбы нефтяные порты в США и Саудовской Аравии рискуют быть затопленными вследствие изменения климата из-за последствий нефтегазовой деятельности», — говорится в материале. В частности, речь идет о порта Рас-Танура и Янбу, находящиеся в Саудовской Аравии под управлением компании Aramco. Они обладают низким расположением, что делает их уязвимыми в контексте возможного повышения уровня моря. Подобные риски актуальны также для нефтяных портов Хьюстон и Галвестон в США. Прогнозы указывают на аналогичные угрозы для портов Китая, Сингапура и Нидерландов.
По данным, опубликованным Международной инициативой по климату криосферы (ICCI) в ноябре 2024 года, увеличение уровня моря на один метр в течение следующего столетия является неотвратимым и может произойти уже к 2070 году, если ледниковые щиты продолжат разрушаться и не будут приняты меры по сокращению выбросов углекислого газа. Отчет указывает на возможность еще более драматического подъема уровня моря на три метра в начале 2100-х годов.
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