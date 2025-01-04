Mash: мазут добрался до виллы Алсу в Крыму

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На месте происшествия продолжают работать спецслужбы
На месте происшествия продолжают работать спецслужбы Фото:
новость из сюжета
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Мазут достиг элитной виллы певицы Алсу в Орловке, расположенной в Крыму. Об этом сообщают федеральные СМИ.

«Нефтепродукт дошёл до Балаклавы, Орловки и Любимовки. Пока на Серебряном пляже в Балаклаве — единичные пятна мазута в водорослях и камнях», — передает telegram-канал Mash. По словам источника, специалисты МЧС занимаются очисткой побережья, однако им не хватает персонала, в связи с чем требуются волонтеры.

В поселке Вязовая Роща, расположенном вблизи Орловки, отец певицы 15 лет назад построил поместье. С 2021 года Ян Абрамов и Алсу пытались найти покупателя на свою недвижимость стоимостью 800 миллионов рублей, однако покупатель не нашелся. 28 августа 2024 стало известно о разводе пары. О расторжении брака писал «Царьград».

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Мазут достиг элитной виллы певицы Алсу в Орловке, расположенной в Крыму. Об этом сообщают федеральные СМИ. «Нефтепродукт дошёл до Балаклавы, Орловки и Любимовки. Пока на Серебряном пляже в Балаклаве — единичные пятна мазута в водорослях и камнях», — передает telegram-канал Mash. По словам источника, специалисты МЧС занимаются очисткой побережья, однако им не хватает персонала, в связи с чем требуются волонтеры. В поселке Вязовая Роща, расположенном вблизи Орловки, отец певицы 15 лет назад построил поместье. С 2021 года Ян Абрамов и Алсу пытались найти покупателя на свою недвижимость стоимостью 800 миллионов рублей, однако покупатель не нашелся. 28 августа 2024 стало известно о разводе пары. О расторжении брака писал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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