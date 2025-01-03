В Челябинске выставили на продажу изображение на плоскости Владимира Ильича Ленина. Конструкция выполнена из бетона, ее вес составляет 14 тонн. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Продам барельеф Ленина. Изготовлен из бетона. Вес 14 тонн», — говорится в предложении на сайте «Авито». В сообщении уточняется, что товар уже был в использовании.
Автор уточнил, что в высоту конструкция достигает четырех метров, столько же — в ширину. Толщина барельефа составляет чуть меньше метра. Продавец намерен выручить за рельефную скульптуру 150 тысяч рублей.
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