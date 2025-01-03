03 января 2025

Многотонный барельеф Ленина продают в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Барельеф Ленина продают за 150 тысяч рублей
Барельеф Ленина продают за 150 тысяч рублей Фото:

В Челябинске выставили на продажу изображение на плоскости Владимира Ильича Ленина. Конструкция выполнена из бетона, ее вес составляет 14 тонн. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Продам барельеф Ленина. Изготовлен из бетона. Вес 14 тонн», — говорится в предложении на сайте «Авито». В сообщении уточняется, что товар уже был в использовании.

Автор уточнил, что в высоту конструкция достигает четырех метров, столько же — в ширину. Толщина барельефа составляет чуть меньше метра. Продавец намерен выручить за рельефную скульптуру 150 тысяч рублей.

Объемное изображение вождя пролетариата весит 14 тонн
Объемное изображение вождя пролетариата весит 14 тонн
Фото:

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В Челябинске выставили на продажу изображение на плоскости Владимира Ильича Ленина. Конструкция выполнена из бетона, ее вес составляет 14 тонн. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Продам барельеф Ленина. Изготовлен из бетона. Вес 14 тонн», — говорится в предложении на сайте «Авито». В сообщении уточняется, что товар уже был в использовании. Автор уточнил, что в высоту конструкция достигает четырех метров, столько же — в ширину. Толщина барельефа составляет чуть меньше метра. Продавец намерен выручить за рельефную скульптуру 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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