03 января 2025

Шумкова возмутили грязь и убитые дороги в Шадринске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка дорог в Шадринске не понравилась губернатору
Уборка дорог в Шадринске не понравилась губернатору Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков возмутился состоянием дорог и ужасной грязи в Шадринске. Пост об этом он выложил в своем telegram-канале.

«Проехали через Шадринск. Общее ощущение — грязно. Дороги грязные, толком не почищены и не прометены, обочина, впрочем, тоже. „Отбойники“ мостов на метр в грязи», — написал глава региона.

Он также отметил, что часть недавно отремонтированных дорог уже находится в плачевном состоянии. Шумкова возмутило, что уже несколько лет на городские дороги выделяется внушительное финансирование, а «бездельники во власти вбивают их обратно в ущербное состояние».

«Тех, кто работать ответственно не готов, отпустим восвояси. Не надо уговаривать людей работать за деньги. Тем более, когда речь идет о муниципальном заказе», — предостерег губернатор.

Губернатор взаимодействует с общественностью и внимательно следит за решением региональных проблем. Ранее он выразил озабоченность по поводу качества медицинского обслуживания, работы общественного транспорта и других важных аспектов жизни региона.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков возмутился состоянием дорог и ужасной грязи в Шадринске. Пост об этом он выложил в своем telegram-канале. «Проехали через Шадринск. Общее ощущение — грязно. Дороги грязные, толком не почищены и не прометены, обочина, впрочем, тоже. „Отбойники“ мостов на метр в грязи», — написал глава региона. Он также отметил, что часть недавно отремонтированных дорог уже находится в плачевном состоянии. Шумкова возмутило, что уже несколько лет на городские дороги выделяется внушительное финансирование, а «бездельники во власти вбивают их обратно в ущербное состояние». «Тех, кто работать ответственно не готов, отпустим восвояси. Не надо уговаривать людей работать за деньги. Тем более, когда речь идет о муниципальном заказе», — предостерег губернатор. Губернатор взаимодействует с общественностью и внимательно следит за решением региональных проблем. Ранее он выразил озабоченность по поводу качества медицинского обслуживания, работы общественного транспорта и других важных аспектов жизни региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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