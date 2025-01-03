Губернатор Курганской области Вадим Шумков возмутился состоянием дорог и ужасной грязи в Шадринске. Пост об этом он выложил в своем telegram-канале.
«Проехали через Шадринск. Общее ощущение — грязно. Дороги грязные, толком не почищены и не прометены, обочина, впрочем, тоже. „Отбойники“ мостов на метр в грязи», — написал глава региона.
Он также отметил, что часть недавно отремонтированных дорог уже находится в плачевном состоянии. Шумкова возмутило, что уже несколько лет на городские дороги выделяется внушительное финансирование, а «бездельники во власти вбивают их обратно в ущербное состояние».
«Тех, кто работать ответственно не готов, отпустим восвояси. Не надо уговаривать людей работать за деньги. Тем более, когда речь идет о муниципальном заказе», — предостерег губернатор.
Губернатор взаимодействует с общественностью и внимательно следит за решением региональных проблем. Ранее он выразил озабоченность по поводу качества медицинского обслуживания, работы общественного транспорта и других важных аспектов жизни региона.
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