03 января 2025
02 января 2025

В ХМАО посетитель Ozon устроил разборки с сотрудником, приревновав свою жену. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Посетитель обвинил сотрудника ПВЗ в приставании к его жене
Посетитель обвинил сотрудника ПВЗ в приставании к его жене Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в один из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon пришел ревнивый супруг. Как оказалось, мужчина обвинил сотрудника маркетплейса в приставаниях к своей супруге и угрожал сопернику расправой.

«Суть конфликта в том, что пришел мужчина, который на видео, угрожал сотруднику — якобы он приставал к его жене на светофоре, хотя человек с 10 утра сидит на рабочем месте. Также позволил себе зайти в зону куда не допускаются клиенты, был агрессивно настроен и угрожал расправой», — передают сообщение от подписчика в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. В ведомстве пояснили, что заявлений в полицию не поступало, но сообщение об инциденте заинтересовано и будет проведена проверка.

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В Нижневартовске (ХМАО) в один из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon пришел ревнивый супруг. Как оказалось, мужчина обвинил сотрудника маркетплейса в приставаниях к своей супруге и угрожал сопернику расправой. «Суть конфликта в том, что пришел мужчина, который на видео, угрожал сотруднику — якобы он приставал к его жене на светофоре, хотя человек с 10 утра сидит на рабочем месте. Также позволил себе зайти в зону куда не допускаются клиенты, был агрессивно настроен и угрожал расправой», — передают сообщение от подписчика в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. В ведомстве пояснили, что заявлений в полицию не поступало, но сообщение об инциденте заинтересовано и будет проведена проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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