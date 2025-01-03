В Нижневартовске (ХМАО) в один из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon пришел ревнивый супруг. Как оказалось, мужчина обвинил сотрудника маркетплейса в приставаниях к своей супруге и угрожал сопернику расправой.
«Суть конфликта в том, что пришел мужчина, который на видео, угрожал сотруднику — якобы он приставал к его жене на светофоре, хотя человек с 10 утра сидит на рабочем месте. Также позволил себе зайти в зону куда не допускаются клиенты, был агрессивно настроен и угрожал расправой», — передают сообщение от подписчика в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. В ведомстве пояснили, что заявлений в полицию не поступало, но сообщение об инциденте заинтересовано и будет проведена проверка.
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