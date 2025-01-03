Горы не вывезенных отходов: новогодние праздники вскрыли мусорный коллапс в Перми

В Перми связали переполненные мусором контейнерные площадки с кратным увеличением отходов после праздников и отсутствием подъездных путей к бакам из-за снегопадов. Ситуацию прокомментировали представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО».
«Площадки были переполнены из-за кратного увеличения мусора в праздничные выходные и отсутствия подъездных путей к контейнерам после обильных снегопадов. Сейчас работаем над тем, чтобы нормализовать график вывоза в районах Перми. На проблемные маршруты дополнительно привлекается спецтехника», — на заявление коммунальщиков ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Ранее о проблеме сообщили возмущенные жители Мотовилихинского района, к ним присоединились горожане из Свердловского. Затем сигналы стали поступать со всего города. Пермяки отмечали, что мусор не вывозят по три-четыре дня. В произошедшем обвиняли ситуацию с подрядчиком, который сменился 1 января 2025 года.
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