03 января 2025

Горы не вывезенных отходов: новогодние праздники вскрыли мусорный коллапс в Перми

В «ПРО ТКО» связали проблемы с вывозом мусора в Перми с новогодними праздниками
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки пожаловались, что проблема с вывозом мусора появилась еще до Нового года
Пермяки пожаловались, что проблема с вывозом мусора появилась еще до Нового года Фото:

В Перми связали переполненные мусором контейнерные площадки с кратным увеличением отходов после праздников и отсутствием подъездных путей к бакам из-за снегопадов. Ситуацию прокомментировали представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО».

«Площадки были переполнены из-за кратного увеличения мусора в праздничные выходные и отсутствия подъездных путей к контейнерам после обильных снегопадов. Сейчас работаем над тем, чтобы нормализовать график вывоза в районах Перми. На проблемные маршруты дополнительно привлекается спецтехника», — на заявление коммунальщиков ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Ранее о проблеме сообщили возмущенные жители Мотовилихинского района, к ним присоединились горожане из Свердловского. Затем сигналы стали поступать со всего города. Пермяки отмечали, что мусор не вывозят по три-четыре дня. В произошедшем обвиняли ситуацию с подрядчиком, который сменился 1 января 2025 года.

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В Перми связали переполненные мусором контейнерные площадки с кратным увеличением отходов после праздников и отсутствием подъездных путей к бакам из-за снегопадов. Ситуацию прокомментировали представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО». «Площадки были переполнены из-за кратного увеличения мусора в праздничные выходные и отсутствия подъездных путей к контейнерам после обильных снегопадов. Сейчас работаем над тем, чтобы нормализовать график вывоза в районах Перми. На проблемные маршруты дополнительно привлекается спецтехника», — на заявление коммунальщиков ссылается «Коммерсант-Прикамье». Ранее о проблеме сообщили возмущенные жители Мотовилихинского района, к ним присоединились горожане из Свердловского. Затем сигналы стали поступать со всего города. Пермяки отмечали, что мусор не вывозят по три-четыре дня. В произошедшем обвиняли ситуацию с подрядчиком, который сменился 1 января 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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