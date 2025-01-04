Большинство иностранных наемников, служивших в рядах ВСУ и получивших ранения, после лечения возвращались домой. Об этом сообщил санитар ВСУ Евгений Набока, попавший в плен в ВС РФ.
«В основном уезжали к себе, ну, потому что там в основном тяжелые ранения. Ну и были такие, что уходили обратно, больше уезжало домой, чем обратно уходили», — заявил Набока. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что большинство из них шли на фронт из-за денег. Во время своей службы Евгений встречал наемников из разных стран, таких как Германия, Чехия, Польша, Франция и других. Он отметил, что все они получали лечение на общих условиях без каких-либо привилегий.
С августа 2022 года Евгений Набока находился в зоне СВО. Он работал санитаром в нейрохирургическом отделении военного госпиталя в Харькове. В этот центр поступали украинские военные и наемники, получившие серьезные ранения.
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