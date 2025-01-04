Украинский санитар рассказал неудобную правду о судьбе бойцов ВСУ

Санитар ВСУ Набока: после лечения многие иностранные наемники уезжали домой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набоко заявил, что к нему в госпиталь попадали наемники из Германии, Чехии, Польши, Франции и других стран
Набоко заявил, что к нему в госпиталь попадали наемники из Германии, Чехии, Польши, Франции и других стран Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Большинство иностранных наемников, служивших в рядах ВСУ и получивших ранения, после лечения возвращались домой. Об этом сообщил санитар ВСУ Евгений Набока, попавший в плен в ВС РФ. 

«В основном уезжали к себе, ну, потому что там в основном тяжелые ранения. Ну и были такие, что уходили обратно, больше уезжало домой, чем обратно уходили», — заявил Набока. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что большинство из них шли на фронт из-за денег. Во время своей службы Евгений встречал наемников из разных стран, таких как Германия, Чехия, Польша, Франция и других. Он отметил, что все они получали лечение на общих условиях без каких-либо привилегий.

С августа 2022 года Евгений Набока находился в зоне СВО. Он работал санитаром в нейрохирургическом отделении военного госпиталя в Харькове. В этот центр поступали украинские военные и наемники, получившие серьезные ранения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большинство иностранных наемников, служивших в рядах ВСУ и получивших ранения, после лечения возвращались домой. Об этом сообщил санитар ВСУ Евгений Набока, попавший в плен в ВС РФ.  «В основном уезжали к себе, ну, потому что там в основном тяжелые ранения. Ну и были такие, что уходили обратно, больше уезжало домой, чем обратно уходили», — заявил Набока. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что большинство из них шли на фронт из-за денег. Во время своей службы Евгений встречал наемников из разных стран, таких как Германия, Чехия, Польша, Франция и других. Он отметил, что все они получали лечение на общих условиях без каких-либо привилегий. С августа 2022 года Евгений Набока находился в зоне СВО. Он работал санитаром в нейрохирургическом отделении военного госпиталя в Харькове. В этот центр поступали украинские военные и наемники, получившие серьезные ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...