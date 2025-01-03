03 января 2025

В одном из тюменских ЖК завелась женщина-Гринч. Видео

Тюменка разорвала новогодние украшения в одном из подъездов
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина сорвала всю мишуру в подъезде дома на Пермякова
Женщина сорвала всю мишуру в подъезде дома на Пермякова Фото:

В Тюмени в одном из домов на улице Пермякова местная жительница испортила новогоднее украшение в подъезде дома. На видео, размещенном в соцсети, женщина со злостью рвет мишуру на перилах и раскидывает праздничные композиции на стенах.

«Гринч с Пермякова 78 корпус 1. Дети старались, украшали подъезд, жаль, что есть такие непорядочные люди», — возмутились очевидцы. Видео они прислали в telegram-канал «Тюмень с огоньком».

После своего вандализма женщина зашла в лифт и уехала. Причина такого агрессивного поведения по отношению к новогодним убранствам неизвестна.

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В Тюмени в одном из домов на улице Пермякова местная жительница испортила новогоднее украшение в подъезде дома. На видео, размещенном в соцсети, женщина со злостью рвет мишуру на перилах и раскидывает праздничные композиции на стенах. «Гринч с Пермякова 78 корпус 1. Дети старались, украшали подъезд, жаль, что есть такие непорядочные люди», — возмутились очевидцы. Видео они прислали в telegram-канал «Тюмень с огоньком». После своего вандализма женщина зашла в лифт и уехала. Причина такого агрессивного поведения по отношению к новогодним убранствам неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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