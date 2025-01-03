Женщина сорвала всю мишуру в подъезде дома на Пермякова
В Тюмени в одном из домов на улице Пермякова местная жительница испортила новогоднее украшение в подъезде дома. На видео, размещенном в соцсети, женщина со злостью рвет мишуру на перилах и раскидывает праздничные композиции на стенах.
«Гринч с Пермякова 78 корпус 1. Дети старались, украшали подъезд, жаль, что есть такие непорядочные люди», — возмутились очевидцы. Видео они прислали в telegram-канал «Тюмень с огоньком».
После своего вандализма женщина зашла в лифт и уехала. Причина такого агрессивного поведения по отношению к новогодним убранствам неизвестна.
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