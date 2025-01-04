После разлива мазута в Черное море птицы утратили способность летать

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Птицы, пострадавшие после разлива мазута в Черном море, тонут спустя три минуты в воде
Птицы, пострадавшие после разлива мазута в Черном море, тонут спустя три минуты в воде Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

После разлива мазута в Черное море птицы утратили способность летать. Они тонут в воде спустя всего три минуты.

«После того, как птиц отмывают от мазута, их перо больше не выполняет нужных функций: оно не греет, оно намокает. Птица буквально тонет спустя три минуты на воде», — говорится в telegram-канале «Помощь птицам Анапы и Краснодарского Края». 

Кроме того, на пунктах помощи птицам отсутствуют специализированные ветеринарные врачи. Вместо этого там дежурят специалисты по кошкам, собакам и лошадям, которые никогда не имели дело с птицами. Это приводит к неправильному лечению и ухудшению состояния птиц.

В реку Кубань выпустили 200 спасенных птиц, пострадавших от разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Птицы были под наблюдением орнитологов в течение трех недель. Волонтеры пытались создать для них условия, близкие к естественным, для быстрой адаптации. Всего в Анапе и Темрюкском районе удалось спасти более 2500 птиц, из которых свыше 1600 были переданы в реабилитационные центры.

Крушение танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. В результате инцидента в море вытекло 2,4 тонны нефтепродукта. В регионе был веден режим ЧС регионального характера. На данный момент на месте работают волонтеры и спасатели МЧС, которые очищают береговую линию от последствий разлива мазута в море, а также оказывают помощь пострадавшим птицам.  

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После разлива мазута в Черное море птицы утратили способность летать. Они тонут в воде спустя всего три минуты. «После того, как птиц отмывают от мазута, их перо больше не выполняет нужных функций: оно не греет, оно намокает. Птица буквально тонет спустя три минуты на воде», — говорится в telegram-канале «Помощь птицам Анапы и Краснодарского Края».  Кроме того, на пунктах помощи птицам отсутствуют специализированные ветеринарные врачи. Вместо этого там дежурят специалисты по кошкам, собакам и лошадям, которые никогда не имели дело с птицами. Это приводит к неправильному лечению и ухудшению состояния птиц. В реку Кубань выпустили 200 спасенных птиц, пострадавших от разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Птицы были под наблюдением орнитологов в течение трех недель. Волонтеры пытались создать для них условия, близкие к естественным, для быстрой адаптации. Всего в Анапе и Темрюкском районе удалось спасти более 2500 птиц, из которых свыше 1600 были переданы в реабилитационные центры. Крушение танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. В результате инцидента в море вытекло 2,4 тонны нефтепродукта. В регионе был веден режим ЧС регионального характера. На данный момент на месте работают волонтеры и спасатели МЧС, которые очищают береговую линию от последствий разлива мазута в море, а также оказывают помощь пострадавшим птицам.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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