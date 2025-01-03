03 января 2025

Следователи разбираются в обстоятельствах ДТП с автобусами в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи осмотрели место происшествия (архивное фото)
Следователи осмотрели место происшествия (архивное фото) Фото:

В Перми после ДТП с двумя автобусами возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте СУ СКР России по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что на перекрестке улиц Ленина и Попова водитель одного движущегося маршрутного автобуса допустил столкновение с другим, находящимся без движения вблизи остановочного пункта. Следователи проводят осмотр места происшествия и транспортных средств, изымают доказательства, назначают экспертизы и допрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства происшествия», — рассказали в ведомстве

В СКР заявили, что пострадавшие, включая несовершеннолетнего, получили травмы легкой степени тяжести. Всем оказана медпомощь. Количество травмированных уточняется. Ход расследования дела на контроле в аппарате ведомства.

ДТП произошло 4 января в 21:15 в районе остановки на перекрестке улиц Попова и Ленина. Автобус №50 стоял на остановке, запускал пассажиров. Автобус №10 не успел затормозить и врезался. В результате пострадали шесть человек. Среди них один ребенок. Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по факту ДТП с участием автобусов.

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В Перми после ДТП с двумя автобусами возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте СУ СКР России по Пермскому краю. «Следствием установлено, что на перекрестке улиц Ленина и Попова водитель одного движущегося маршрутного автобуса допустил столкновение с другим, находящимся без движения вблизи остановочного пункта. Следователи проводят осмотр места происшествия и транспортных средств, изымают доказательства, назначают экспертизы и допрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства происшествия», — рассказали в ведомстве В СКР заявили, что пострадавшие, включая несовершеннолетнего, получили травмы легкой степени тяжести. Всем оказана медпомощь. Количество травмированных уточняется. Ход расследования дела на контроле в аппарате ведомства. ДТП произошло 4 января в 21:15 в районе остановки на перекрестке улиц Попова и Ленина. Автобус №50 стоял на остановке, запускал пассажиров. Автобус №10 не успел затормозить и врезался. В результате пострадали шесть человек. Среди них один ребенок. Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по факту ДТП с участием автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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