В Перми после ДТП с двумя автобусами возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте СУ СКР России по Пермскому краю.
«Следствием установлено, что на перекрестке улиц Ленина и Попова водитель одного движущегося маршрутного автобуса допустил столкновение с другим, находящимся без движения вблизи остановочного пункта. Следователи проводят осмотр места происшествия и транспортных средств, изымают доказательства, назначают экспертизы и допрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства происшествия», — рассказали в ведомстве
В СКР заявили, что пострадавшие, включая несовершеннолетнего, получили травмы легкой степени тяжести. Всем оказана медпомощь. Количество травмированных уточняется. Ход расследования дела на контроле в аппарате ведомства.
ДТП произошло 4 января в 21:15 в районе остановки на перекрестке улиц Попова и Ленина. Автобус №50 стоял на остановке, запускал пассажиров. Автобус №10 не успел затормозить и врезался. В результате пострадали шесть человек. Среди них один ребенок. Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по факту ДТП с участием автобусов.
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