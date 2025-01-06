Начало нового 2025 года выдалось неспокойным с точки зрения космической погоды. В первую неделю января произошли несколько магнитных бурь, которые повлияли на самочувствие людей и работу техники. Также особое внимание стоит уделить и дате 6 января, когда возможны определенные геомагнитные возмущения. Подробнее о магнитной буре в первый понедельник года — в материале URA.RU.
Прогноз магнитной бури на 6 января 2025 года
По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, 6 января 2025 года ожидается магнитная буря класса G1 по пятибалльной шкале NOAA. Это означает, что возмущения геомагнитного поля будут слабыми или малыми по силе (около трех-четырех баллов по Kp-индексу).
Вероятность более мощной бури класса G2 (с Kp-индексом до пяти баллов) оценивается в 25%. Если такая буря все же произойдет, она может вызвать сбои в работе энергосистем и систем связи, а также привести к усилению полярных сияний.
Причиной ожидаемых 6 января магнитных возмущений является корональный выброс массы, который произошел на Солнце 3 января в результате вспышки класса X1.2. Облако плазмы, выброшенное во время этого события, как ожидается, достигнет Земли через три дня и спровоцирует геомагнитный шторм.
Как магнитная буря 6 января может повлиять на здоровье и самочувствие
По данным медиков, даже слабые магнитные бури могут негативно сказаться на состоянии метеозависимых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Наиболее частые симптомы в период геомагнитных возмущений включают:
- головные боли, мигрени и головокружения;
- скачки артериального давления и аритмию;
- боли в суставах и мышцах;
- общую слабость, быструю утомляемость;
- нарушения сна, тревожность и перепады настроения.
В группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми патологиями (ишемической болезнью сердца, гипертонией, вегето-сосудистой дистонией), заболеваниями нервной системы (эпилепсией, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона). Также уязвимы и люди с психическими расстройствами (депрессией, неврозами, биполярным расстройством).
Кроме того, на магнитную бурю 6 января могут остро отреагировать беременные женщины, у которых возможны скачки давления и угроза преждевременных родов. Маленькие дети и пожилые люди также находятся в зоне риска и требуют особого внимания в этот период.
Как подготовиться к магнитной буре 6 января
Чтобы встретить магнитную бурю во всеоружии и минимизировать ее влияние на здоровье, специалисты рекомендуют заранее принять ряд профилактических мер. Среди них:
- Скорректируйте свои планы на 6 января с учетом возможного ухудшения самочувствия. Не планируйте на этот день важные дела, требующие повышенной концентрации и физических нагрузок.
- Обеспечьте себе полноценный сон и отдых накануне магнитной бури. Ложитесь спать пораньше, избегайте переутомления и стрессов.
- Пересмотрите свой рацион: откажитесь от тяжелой, жирной и острой пищи, отдавая предпочтение легким овощным блюдам, кашам, супам. Пейте больше чистой воды и травяных чаев.
- Умеренно занимайтесь спортом, избегая чрезмерных нагрузок. Лучше всего в этот период подойдут плавание, йога, пилатес, прогулки на свежем воздухе.
- Не злоупотребляйте кофе, алкоголем и сигаретами. Эти стимуляторы могут усугубить негативные симптомы и спровоцировать скачки давления.
- Примите профилактическую дозу своих привычных лекарств, если вы страдаете хроническими заболеваниями. При ухудшении самочувствия обратитесь к врачу.
- Воздержитесь от длительного использования гаджетов и бытовой техники, которые являются источниками электромагнитного излучения. Проводите больше времени на природе, подальше от линий электропередач (ЛЭП) и вышек сотовой связи.
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