04 января 2025

В США пришли в ужас от бомбардировщика РФ, назвав его хладнокровным убийцей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ту-160М прошел значительную модернизацию, пишет The National Interest
Ту-160М прошел значительную модернизацию, пишет The National Interest Фото:

Российский бомбардировщик Ту-160М является настоящей «хладнокровной убийцей». Как сообщает американский журнал The National Interest, эти самолеты прошли значительную модернизацию, в ходе которой были установлены новые, более мощные двигатели, а также улучшены их боевые характеристики.

«Ту-160М „Белый лебедь“ — хладнокровный убийца. Самолет является весьма грозной боевой птицей, несущей до двенадцати крылатых ракет, включая ядерные ракеты серии Х-55 и более новые крылатые ракеты дальнего радиуса действия воздушного базирования Х-101 и Х-102», — говорится в материале журнала. Прозвище «Белый лебедь» это самолет получил среди пилотов авиации. 

В журнале добавили, что бомбардировщик был модернизирован, получив новые двигатели и улучшенные боевые характеристики. Самолет адаптирован для выполнения разнообразных боевых задач.

История Ту-160 начинается еще со времен Холодной войны, но производство было приостановлено после распада СССР, возобновившись в 2015 году. Ту-160М теперь активно используется в стратегически важных операциях. 

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Российский бомбардировщик Ту-160М является настоящей «хладнокровной убийцей». Как сообщает американский журнал The National Interest, эти самолеты прошли значительную модернизацию, в ходе которой были установлены новые, более мощные двигатели, а также улучшены их боевые характеристики. «Ту-160М „Белый лебедь“ — хладнокровный убийца. Самолет является весьма грозной боевой птицей, несущей до двенадцати крылатых ракет, включая ядерные ракеты серии Х-55 и более новые крылатые ракеты дальнего радиуса действия воздушного базирования Х-101 и Х-102», — говорится в материале журнала. Прозвище «Белый лебедь» это самолет получил среди пилотов авиации.  В журнале добавили, что бомбардировщик был модернизирован, получив новые двигатели и улучшенные боевые характеристики. Самолет адаптирован для выполнения разнообразных боевых задач. История Ту-160 начинается еще со времен Холодной войны, но производство было приостановлено после распада СССР, возобновившись в 2015 году. Ту-160М теперь активно используется в стратегически важных операциях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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