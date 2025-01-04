В США пришли в ужас от бомбардировщика РФ, назвав его хладнокровным убийцей

Российский бомбардировщик Ту-160М является настоящей «хладнокровной убийцей». Как сообщает американский журнал The National Interest, эти самолеты прошли значительную модернизацию, в ходе которой были установлены новые, более мощные двигатели, а также улучшены их боевые характеристики.
«Ту-160М „Белый лебедь“ — хладнокровный убийца. Самолет является весьма грозной боевой птицей, несущей до двенадцати крылатых ракет, включая ядерные ракеты серии Х-55 и более новые крылатые ракеты дальнего радиуса действия воздушного базирования Х-101 и Х-102», — говорится в материале журнала. Прозвище «Белый лебедь» это самолет получил среди пилотов авиации.
В журнале добавили, что бомбардировщик был модернизирован, получив новые двигатели и улучшенные боевые характеристики. Самолет адаптирован для выполнения разнообразных боевых задач.
История Ту-160 начинается еще со времен Холодной войны, но производство было приостановлено после распада СССР, возобновившись в 2015 году. Ту-160М теперь активно используется в стратегически важных операциях.
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