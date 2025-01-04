Свидетелями редкого природного явления стали жители Ноябрьска
В Ноябрьске горожане стали свидетелями редкого природного явления 5 января. В небе над городом появилось северное сияние. Кадрами жители делились в социальных сетях.
«Вот такая красота над дальним СМП», — рассказали в telegram-канале NSK. К публикации приложено несколько фото, на которых запечатлено широко раскинувшееся северное сияние.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале засняли редкое оптическое явление. Очевидцы смогли запечатлеть мираж недалеко от Ямбурга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!