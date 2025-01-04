04 января 2025
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02 января 2025

В небе над ямальским городом раскинулось северное сияние. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свидетелями редкого природного явления стали жители Ноябрьска
Свидетелями редкого природного явления стали жители Ноябрьска Фото:

В Ноябрьске горожане стали свидетелями редкого природного явления 5 января. В небе над городом появилось северное сияние. Кадрами жители делились в социальных сетях. 

«Вот такая красота над дальним СМП», — рассказали в telegram-канале NSK. К публикации приложено несколько фото, на которых запечатлено широко раскинувшееся северное сияние. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале засняли редкое оптическое явление. Очевидцы смогли запечатлеть мираж недалеко от Ямбурга. 

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В Ноябрьске горожане стали свидетелями редкого природного явления 5 января. В небе над городом появилось северное сияние. Кадрами жители делились в социальных сетях.  «Вот такая красота над дальним СМП», — рассказали в telegram-канале NSK. К публикации приложено несколько фото, на которых запечатлено широко раскинувшееся северное сияние.  Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале засняли редкое оптическое явление. Очевидцы смогли запечатлеть мираж недалеко от Ямбурга. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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