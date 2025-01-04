«Пони замучились возить толстых детей»: курганцы требуют защитить животных

На площади Ленина в Кургане владельцы пони продолжают катать детей, хотя власти это запретили делать. Многие ребята с избыточным весом, поэтому животные не выдерживают нагрузки и ходят в туалет прямо в процессе катания. Об этом рассказали горожане.
«Пони катают огромных деточек на центральной городской площади. Животные измучены. Рядом бегают ребятишки, которые падают в экскременты от маленьких лошадок. В общем праздничная атмосфера, ничего не скажешь», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Мэрия запретила приводить пони с 21 декабря 2024 года до 19 января 2025 года в места, где проходят праздничные мероприятия. Однако запрет не соблюдается. URA.RU направляло запрос в администрацию Кургана по теме публикации. Ответа пока нет.
По данным источника агентства, близкого к этой теме, власти уже пытаются решить вопрос. Однако предприниматели не идут навстречу мэрии. Кроме того, предполагается, что продажами проката на площади занимаются несовершеннолетние.
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