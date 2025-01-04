04 января 2025
03 января 2025

«Пони замучились возить толстых детей»: курганцы требуют защитить животных

Жители Кургана требуют защитить пони от катания детей с избыточным весом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В городе на площади нарушается запрет мэрии
В городе на площади нарушается запрет мэрии Фото:

На площади Ленина в Кургане владельцы пони продолжают катать детей, хотя власти это запретили делать. Многие ребята с избыточным весом, поэтому животные не выдерживают нагрузки и ходят в туалет прямо в процессе катания. Об этом рассказали горожане.

«Пони катают огромных деточек на центральной городской площади. Животные измучены. Рядом бегают ребятишки, которые падают в экскременты от маленьких лошадок. В общем праздничная атмосфера, ничего не скажешь», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Мэрия запретила приводить пони с 21 декабря 2024 года до 19 января 2025 года в места, где проходят праздничные мероприятия. Однако запрет не соблюдается. URA.RU направляло запрос в администрацию Кургана по теме публикации. Ответа пока нет.

По данным источника агентства, близкого к этой теме, власти уже пытаются решить вопрос. Однако предприниматели не идут навстречу мэрии. Кроме того, предполагается, что продажами проката на площади занимаются несовершеннолетние.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На площади Ленина в Кургане владельцы пони продолжают катать детей, хотя власти это запретили делать. Многие ребята с избыточным весом, поэтому животные не выдерживают нагрузки и ходят в туалет прямо в процессе катания. Об этом рассказали горожане. «Пони катают огромных деточек на центральной городской площади. Животные измучены. Рядом бегают ребятишки, которые падают в экскременты от маленьких лошадок. В общем праздничная атмосфера, ничего не скажешь», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». Мэрия запретила приводить пони с 21 декабря 2024 года до 19 января 2025 года в места, где проходят праздничные мероприятия. Однако запрет не соблюдается. URA.RU направляло запрос в администрацию Кургана по теме публикации. Ответа пока нет. По данным источника агентства, близкого к этой теме, власти уже пытаются решить вопрос. Однако предприниматели не идут навстречу мэрии. Кроме того, предполагается, что продажами проката на площади занимаются несовершеннолетние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...