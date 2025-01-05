Россиянам напомнили об увеличении маткапитала в феврале

С начала февраля 2025 года в России будет увеличен материнский капитал. Так, на первого ребенка будут выплачивать 676 тысяч вместо 630 тысяч рублей. Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«С 1 февраля 2025 года материнский семейный капитал будет увеличен на процент инфляции», — сообщила Бессараб в беседе с «Лентой.ру». По ее словам, маткапитал на первого ребенка составит 676 тысяч рублей, на второго и последующих — 894 тысячи рублей.
Кроме того, депутат выразила надежду на расширение возможностей использования материнского капитала, включая его применение для оплаты высокотехнологичной медицинской помощи. Это предложение подкрепляется успешным опытом регионов. «Многие регионы уже разрешили свой материнский региональный капитал использовать на мать и дитя, на лечение сложных заболеваний или когда большая очередь, а требуется быстрое, например, хирургическое вмешательство», — уточнила Бессараб.
Индексация маткапитала произойдет 1 февраля 2025 года. Сейчас суммы выплат составляют: 630 тысяч рублей на первого и 833 тысяч рублей на второго ребенка.
Как заявлял премьер-министр России Михаил Мишустин программа материнского капитала в России будет продлена до 2030 года включительно. К тому же, по его словам, выплаты продолжат индексироваться.
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