В Екатеринбурге закрыли горки в ледовом городке из-за аномального тепла

В ледовом городке все горки не будут работать до 18:00
В Екатеринбурге закрыли горки в ледовом городке на Плотинке. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, рассказали URA.RU в мэрии.
«Городок не закрыт. Закрыты две горки, которая платная и 1,2 метра. Их готовят к эксплуатации после 18:00. Горки проливают для подготовки к работе. Причиной является, скорее всего, потепление», — заявили в администрации.
По данным синоптика Алексея Пулина, в Екатеринбурге днем 5 января температура поднимется до +3 градусов тепла. В регионе же ожидается около -2, -3 градусов.
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