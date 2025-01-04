04 января 2025

В Екатеринбурге закрыли горки в ледовом городке из-за аномального тепла

© Служба новостей «URA.RU»
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В ледовом городке все горки не будут работать до 18:00
В ледовом городке все горки не будут работать до 18:00 Фото:

В Екатеринбурге закрыли горки в ледовом городке на Плотинке. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, рассказали URA.RU в мэрии.

«Городок не закрыт. Закрыты две горки, которая платная и 1,2 метра. Их готовят к эксплуатации после 18:00. Горки проливают для подготовки к работе. Причиной является, скорее всего, потепление», — заявили в администрации.

По данным синоптика Алексея Пулина, в Екатеринбурге днем 5 января температура поднимется до +3 градусов тепла. В регионе же ожидается около -2, -3 градусов.

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В Екатеринбурге закрыли горки в ледовом городке на Плотинке. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, рассказали URA.RU в мэрии. «Городок не закрыт. Закрыты две горки, которая платная и 1,2 метра. Их готовят к эксплуатации после 18:00. Горки проливают для подготовки к работе. Причиной является, скорее всего, потепление», — заявили в администрации. По данным синоптика Алексея Пулина, в Екатеринбурге днем 5 января температура поднимется до +3 градусов тепла. В регионе же ожидается около -2, -3 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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