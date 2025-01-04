04 января 2025

В Екатеринбурге арестовали студента, обвиняемого в подготовке теракта. Фото, видео

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Судебное заседание по Чудакову. Курган, арест, судебное заседание
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Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал несовершеннолетнего Ивана М., студента одного из колледжей, обвиняемого в подготовке теракта. В СИЗО он пробудет как минимум до 21 февраля, передает корреспондент URA.RU.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 18 суток, то есть по 21 февраля включительно», — зачитала судья. Иван, когда его заводили на оглашение, улыбался.

Двум другим обвиняемым меру пресечения изберут в ближайшие часы. Несовершеннолетних задержали вечером 3 января на Эльмаше. Им вменяют ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Иван также признался в поджоге полицейской машины на улице Чапаева в ночь на 22 декабря.

Парень улыбался
Парень улыбался
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Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал несовершеннолетнего Ивана М., студента одного из колледжей, обвиняемого в подготовке теракта. В СИЗО он пробудет как минимум до 21 февраля, передает корреспондент URA.RU. «Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 18 суток, то есть по 21 февраля включительно», — зачитала судья. Иван, когда его заводили на оглашение, улыбался. Двум другим обвиняемым меру пресечения изберут в ближайшие часы. Несовершеннолетних задержали вечером 3 января на Эльмаше. Им вменяют ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Иван также признался в поджоге полицейской машины на улице Чапаева в ночь на 22 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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