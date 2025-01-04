04 января 2025

Дороги в Свердловской области заметет снегом

© Служба новостей «URA.RU»
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На свердловских дорогах может образоваться гололед
На свердловских дорогах может образоваться гололед Фото:

В Свердловской области снегопад покроет дороги в ближайшие часы. Также в регионе резко холодает, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Снегопад, который идет в северной части региона, создает опасные условия для участников дорожного движения. Ожидается, что в ближайшие часы снегопад распространится на всю территорию региона, что может привести к образованию гололеда на дорогах», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.

Кроме того, температура в регионе быстро снижается. Сотрудники ГАИ наблюдают значительные перепады — от +2 градусов в Екатеринбурге до -14 градусов в Ивделе. Похожую ситуацию в ведомстве отметили в районах Красноуфимска и Ачита. Свердловчанам рекомендуют снижать скорость, увеличивать дистанцию между машинами и проявлять повышенную внимательность во время поездок.

Ранее URA.RU писало о том, когда в Свердловскую область придет похолодание. На севере Среднего Урала температура может понизиться до -15 градусов.

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В Свердловской области снегопад покроет дороги в ближайшие часы. Также в регионе резко холодает, сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Снегопад, который идет в северной части региона, создает опасные условия для участников дорожного движения. Ожидается, что в ближайшие часы снегопад распространится на всю территорию региона, что может привести к образованию гололеда на дорогах», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Кроме того, температура в регионе быстро снижается. Сотрудники ГАИ наблюдают значительные перепады — от +2 градусов в Екатеринбурге до -14 градусов в Ивделе. Похожую ситуацию в ведомстве отметили в районах Красноуфимска и Ачита. Свердловчанам рекомендуют снижать скорость, увеличивать дистанцию между машинами и проявлять повышенную внимательность во время поездок. Ранее URA.RU писало о том, когда в Свердловскую область придет похолодание. На севере Среднего Урала температура может понизиться до -15 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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