Дороги в Свердловской области заметет снегом

В Свердловской области снегопад покроет дороги в ближайшие часы. Также в регионе резко холодает, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Снегопад, который идет в северной части региона, создает опасные условия для участников дорожного движения. Ожидается, что в ближайшие часы снегопад распространится на всю территорию региона, что может привести к образованию гололеда на дорогах», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.
Кроме того, температура в регионе быстро снижается. Сотрудники ГАИ наблюдают значительные перепады — от +2 градусов в Екатеринбурге до -14 градусов в Ивделе. Похожую ситуацию в ведомстве отметили в районах Красноуфимска и Ачита. Свердловчанам рекомендуют снижать скорость, увеличивать дистанцию между машинами и проявлять повышенную внимательность во время поездок.
Ранее URA.RU писало о том, когда в Свердловскую область придет похолодание. На севере Среднего Урала температура может понизиться до -15 градусов.
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