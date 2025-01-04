Два курганца стали миллионерами после покупки лотерейных билетов

Два жителя Курганской области выиграли по одному миллиону рублей в «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото». Победители пока не обратились за выигрышами. Об этом URA.RU сообщили организаторы лотереи.
«Два курганца стали обладателями миллиона рублей. Победители пока не обратились за выигрышами. Всего жители Курганской области в новогоднем тираже „Русского лото“ выиграли 12 544 830 рублей», — пояснили в компании «Столото».
В 2025 году разыграли главный приз в размере одного миллиарда рублей. Билет был приобретен на сайте «Столото» с номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области. Также в первый день текущего года в «Русском лото» разыграли 100 призов по миллиону рублей.
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