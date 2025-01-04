04 января 2025

Мэрия Екатеринбурга вывела коммунальный десант для борьбы с тающим снегом

В Екатеринбурге за последние сутки убрали более четырех тонн снега
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За сутки было использовано 34 тонны гололедной смеси и песка
За сутки было использовано 34 тонны гололедной смеси и песка Фото:

Мэрия Екатеринбурга вывела на улицы 169 единиц спецтехники для уборки тающего снега и наледи из-за плюсовых температур. За последние сутки в городе задействовали 384 машины, было убрано около 4,5 тонн снега, подчитали в администрации.

«Работы по уборке мегаполиса ведутся в круглосуточном режиме. Днем 5 января на борьбу со снежной кашей выйдут 346 дорожных рабочих и 169 единиц спецтехники. Только за сутки на уборку Екатеринбурга вышло 384 единицы спецтехники, а также 399 дорожных рабочих. В ночь с 4 на 5 января на полигоны вывезли более 4 475 тонн снежных масс и восьми тонн мусора», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

В администрации уточнили, что 5 января на дороги выйдут 20 комбинированных дорожных машин, 45 тракторов, восемь снегопогрузчиков, 11 фронтальных погрузчиков, 62 самосвала, 10 грейдеров, четыре бульдозера и другая спецтехника. В Екатеринбурге также использовали 34 тонны противогололедной смеси и песка за прошедшие 24 часа.

Ранее в Свердловскую область пришло аномальное тепло. Дневные температуры в столице Урала закрепились на уровне от +1 до +3 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Екатеринбурга вывела на улицы 169 единиц спецтехники для уборки тающего снега и наледи из-за плюсовых температур. За последние сутки в городе задействовали 384 машины, было убрано около 4,5 тонн снега, подчитали в администрации. «Работы по уборке мегаполиса ведутся в круглосуточном режиме. Днем 5 января на борьбу со снежной кашей выйдут 346 дорожных рабочих и 169 единиц спецтехники. Только за сутки на уборку Екатеринбурга вышло 384 единицы спецтехники, а также 399 дорожных рабочих. В ночь с 4 на 5 января на полигоны вывезли более 4 475 тонн снежных масс и восьми тонн мусора», — говорится в сообщении на сайте мэрии. В администрации уточнили, что 5 января на дороги выйдут 20 комбинированных дорожных машин, 45 тракторов, восемь снегопогрузчиков, 11 фронтальных погрузчиков, 62 самосвала, 10 грейдеров, четыре бульдозера и другая спецтехника. В Екатеринбурге также использовали 34 тонны противогололедной смеси и песка за прошедшие 24 часа. Ранее в Свердловскую область пришло аномальное тепло. Дневные температуры в столице Урала закрепились на уровне от +1 до +3 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...