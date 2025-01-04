Мэрия Екатеринбурга вывела коммунальный десант для борьбы с тающим снегом

Мэрия Екатеринбурга вывела на улицы 169 единиц спецтехники для уборки тающего снега и наледи из-за плюсовых температур. За последние сутки в городе задействовали 384 машины, было убрано около 4,5 тонн снега, подчитали в администрации.
«Работы по уборке мегаполиса ведутся в круглосуточном режиме. Днем 5 января на борьбу со снежной кашей выйдут 346 дорожных рабочих и 169 единиц спецтехники. Только за сутки на уборку Екатеринбурга вышло 384 единицы спецтехники, а также 399 дорожных рабочих. В ночь с 4 на 5 января на полигоны вывезли более 4 475 тонн снежных масс и восьми тонн мусора», — говорится в сообщении на сайте мэрии.
В администрации уточнили, что 5 января на дороги выйдут 20 комбинированных дорожных машин, 45 тракторов, восемь снегопогрузчиков, 11 фронтальных погрузчиков, 62 самосвала, 10 грейдеров, четыре бульдозера и другая спецтехника. В Екатеринбурге также использовали 34 тонны противогололедной смеси и песка за прошедшие 24 часа.
Ранее в Свердловскую область пришло аномальное тепло. Дневные температуры в столице Урала закрепились на уровне от +1 до +3 градусов.
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