В Свердловскую область пришло аномальное тепло

Циклон Ginette принес аномальное потепление в Свердловскую область. Столбики термометров во многих городах достигли плюсовых отметок. Как долго продержится оттепель, сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«В ночь на 3 января через территорию региона проходит теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном Ginette. Осадки на фронте в основном умеренные, по западу области — до сильных. Днем 3 января большая часть региона будет расположена в теплом секторе циклона, с юго-западного направления на Урал распространяется умеренно-теплая воздушная масса», — написал Пулин.
Так, в пятницу, 3 января, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, снег, возможно мокрый. Ветер южный и юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью минус -7…9, днем +1.+3. В субботу, 4 января, ночью будет -1, днем 0 градусов. В воскресенье, 5 января, ночью ожидается -1, днем +1. В понедельник, 6 января, ночью -7, днем -5 градусов. Со вторника, 7 января, начнет холодать: ночью -11, днем -9. В среду, 8 января, столбик термометра покажет ночью -12, днем -9. И в первый рабочий день, 9 января, ночью ожидается -13, днем -3 градуса мороза.
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