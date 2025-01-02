В Свердловскую область пришло аномальное тепло

В Свердловской области потеплело до плюс 3 градусов

03 января 2025 в 12:40 Размер текста - 17 +

Термометры показывают +3 градуса Фото: Размик Закарян © URA.RU Циклон Ginette принес аномальное потепление в Свердловскую область. Столбики термометров во многих городах достигли плюсовых отметок. Как долго продержится оттепель, сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Новость по теме В Свердловской области из-за оттепели закрываются ледяные горки «В ночь на 3 января через территорию региона проходит теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном Ginette. Осадки на фронте в основном умеренные, по западу области — до сильных. Днем 3 января большая часть региона будет расположена в теплом секторе циклона, с юго-западного направления на Урал распространяется умеренно-теплая воздушная масса», — написал Пулин. Так, в пятницу, 3 января, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, снег, возможно мокрый. Ветер южный и юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью минус -7…9, днем +1.+3. В субботу, 4 января, ночью будет -1, днем 0 градусов. В воскресенье, 5 января, ночью ожидается -1, днем +1. В понедельник, 6 января, ночью -7, днем -5 градусов. Со вторника, 7 января, начнет холодать: ночью -11, днем -9. В среду, 8 января, столбик термометра покажет ночью -12, днем -9. И в первый рабочий день, 9 января, ночью ожидается -13, днем -3 градуса мороза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Циклон Ginette принес аномальное потепление в Свердловскую область. Столбики термометров во многих городах достигли плюсовых отметок. Как долго продержится оттепель, сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В ночь на 3 января через территорию региона проходит теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном Ginette. Осадки на фронте в основном умеренные, по западу области — до сильных. Днем 3 января большая часть региона будет расположена в теплом секторе циклона, с юго-западного направления на Урал распространяется умеренно-теплая воздушная масса», — написал Пулин. Так, в пятницу, 3 января, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, снег, возможно мокрый. Ветер южный и юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью минус -7…9, днем +1.+3. В субботу, 4 января, ночью будет -1, днем 0 градусов. В воскресенье, 5 января, ночью ожидается -1, днем +1. В понедельник, 6 января, ночью -7, днем -5 градусов. Со вторника, 7 января, начнет холодать: ночью -11, днем -9. В среду, 8 января, столбик термометра покажет ночью -12, днем -9. И в первый рабочий день, 9 января, ночью ожидается -13, днем -3 градуса мороза.