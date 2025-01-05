ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29

Военно-воздушные силы Российской Федерации (ВкС РФ) сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны РФ. Об успешно сбитом воздушном судне противника представители оборонного ведомства написали в своем telegram-канале.
Также ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника. Удар велся по 137 районам.
Кроме того, на харьковском направлении российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Также в ходе операции противник потерял до 40 военных.
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