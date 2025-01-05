ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29

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ВС РФ сбили украинский истребитель
ВС РФ сбили украинский истребитель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военно-воздушные силы Российской Федерации (ВкС РФ) сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны РФ. Об успешно сбитом воздушном судне противника представители оборонного ведомства написали в своем telegram-канале

Также ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника. Удар велся по 137 районам. 

Кроме того, на харьковском направлении российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Также в ходе операции противник потерял до 40 военных.

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Военно-воздушные силы Российской Федерации (ВкС РФ) сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны РФ. Об успешно сбитом воздушном судне противника представители оборонного ведомства написали в своем telegram-канале.  Также ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника. Удар велся по 137 районам.  Кроме того, на харьковском направлении российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Также в ходе операции противник потерял до 40 военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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