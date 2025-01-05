Shot: три дрона попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области

ВСУ предприняли атаку на нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Для удара по нему украинские военные запустили стаю беспилотных летательных аппаратов. Российские системы ПВО успешно сбили все три цели.
«Сегодня ВСУ запустили три БПЛА по нефтепроводу „Дружба“, который находится в поселке Десна Выгоничского района Брянской области», — сообщил telegram-канал Shot. Российские ПВО сбили аппараты противника. Пострадавших и разрушений нет.
Отмечается, что дроны ВСУ переносили взрывчатку и поражающие элементы. Предварительный их вес — 3,5 килограмма.
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