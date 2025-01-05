На границе с Россией произошла вспышка метапневмовируса

В Казахстане была зафиксирована вспышка метапневмовируса (HMPV). У 30 человек пришел положительный результат, сообщили в Минздраве республики.
«Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и грипп, активно циркулируют в пространстве», — говорится в telegram-канале ведомства. Всего в стране было выявлено 30 случаев заражения этим вирусов.
Метапневмовирус передается воздушно-капельным путем и вызывает кашель, насморк, одышку, лихорадку и головную боль. Специфического лечения нет, применяется симптоматическое.
Министерство призывает соблюдать профилактические меры: ограничить посещение мест скопления людей, проветривать помещения, использовать антисептики, избегать контактов с больными и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов.
Ранее подобный вирус был выявлен в Китае. По словам врачей, уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. Это больше процента смертности от COVID-19.
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