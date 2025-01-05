На границе с Россией произошла вспышка метапневмовируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Казахстане у 30 человек был обнаружен метапневмовирус
В Казахстане у 30 человек был обнаружен метапневмовирус Фото:

В Казахстане была зафиксирована вспышка метапневмовируса (HMPV). У 30 человек пришел положительный результат, сообщили в Минздраве республики.

«Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и грипп, активно циркулируют в пространстве», — говорится в telegram-канале ведомства. Всего в стране было выявлено 30 случаев заражения этим вирусов.

Метапневмовирус передается воздушно-капельным путем и вызывает кашель, насморк, одышку, лихорадку и головную боль. Специфического лечения нет, применяется симптоматическое.

Министерство призывает соблюдать профилактические меры: ограничить посещение мест скопления людей, проветривать помещения, использовать антисептики, избегать контактов с больными и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов.

Ранее подобный вирус был выявлен в Китае. По словам врачей, уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. Это больше процента смертности от COVID-19.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Казахстане была зафиксирована вспышка метапневмовируса (HMPV). У 30 человек пришел положительный результат, сообщили в Минздраве республики. «Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и грипп, активно циркулируют в пространстве», — говорится в telegram-канале ведомства. Всего в стране было выявлено 30 случаев заражения этим вирусов. Метапневмовирус передается воздушно-капельным путем и вызывает кашель, насморк, одышку, лихорадку и головную боль. Специфического лечения нет, применяется симптоматическое. Министерство призывает соблюдать профилактические меры: ограничить посещение мест скопления людей, проветривать помещения, использовать антисептики, избегать контактов с больными и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов. Ранее подобный вирус был выявлен в Китае. По словам врачей, уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. Это больше процента смертности от COVID-19.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...