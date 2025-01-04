Арестованы подростки, обвиняемые в подготовке теракта в Екатеринбурге. Видео

05 января 2025 в 16:26 Размер текста - 17 +

Один из арестованных был в хорошем настроении Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Сотрудники ФСБ поймали подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал всех троих несовершеннолетних студентов, обвиняемых в подготовке теракта. Иван М., Владимир К. и Григорий С. (им по 17 лет) пробудут в СИЗО как минимум до 21 февраля, передает корреспондент URA.RU. Меру пресечения им избирали по отдельности. Последним решение заслушивал Григорий. Подростков задержали, предположительно, на Эльмаше вечером 3 января (хотя судья огласила, что 4-го). Ивану и Владимиру вменяют ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Григория обвиняют только по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Известно, что двое из фигурантов также причастны к поджогу полицейской машины в конце декабря. В деле есть и четвертый фигурант. Его, по данным URA.RU, в суд не доставляли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал всех троих несовершеннолетних студентов, обвиняемых в подготовке теракта. Иван М., Владимир К. и Григорий С. (им по 17 лет) пробудут в СИЗО как минимум до 21 февраля, передает корреспондент URA.RU. Меру пресечения им избирали по отдельности. Последним решение заслушивал Григорий. Подростков задержали, предположительно, на Эльмаше вечером 3 января (хотя судья огласила, что 4-го). Ивану и Владимиру вменяют ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Григория обвиняют только по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Известно, что двое из фигурантов также причастны к поджогу полицейской машины в конце декабря. В деле есть и четвертый фигурант. Его, по данным URA.RU, в суд не доставляли.