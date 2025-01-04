04 января 2025

Арестованы подростки, обвиняемые в подготовке теракта в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения подросткам-террористам. Екатеринбург
Один из арестованных был в хорошем настроении Фото:
новость из сюжета
Сотрудники ФСБ поймали подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал всех троих несовершеннолетних студентов, обвиняемых в подготовке теракта. Иван М., Владимир К. и Григорий С. (им по 17 лет) пробудут в СИЗО как минимум до 21 февраля, передает корреспондент URA.RU.

Меру пресечения им избирали по отдельности. Последним решение заслушивал Григорий. Подростков задержали, предположительно, на Эльмаше вечером 3 января (хотя судья огласила, что 4-го).

Ивану и Владимиру вменяют ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Григория обвиняют только по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Известно, что двое из фигурантов также причастны к поджогу полицейской машины в конце декабря. В деле есть и четвертый фигурант. Его, по данным URA.RU, в суд не доставляли.

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Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал всех троих несовершеннолетних студентов, обвиняемых в подготовке теракта. Иван М., Владимир К. и Григорий С. (им по 17 лет) пробудут в СИЗО как минимум до 21 февраля, передает корреспондент URA.RU. Меру пресечения им избирали по отдельности. Последним решение заслушивал Григорий. Подростков задержали, предположительно, на Эльмаше вечером 3 января (хотя судья огласила, что 4-го). Ивану и Владимиру вменяют ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Григория обвиняют только по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Известно, что двое из фигурантов также причастны к поджогу полицейской машины в конце декабря. В деле есть и четвертый фигурант. Его, по данным URA.RU, в суд не доставляли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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