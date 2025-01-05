ХК «Автомобилист» проиграл на последних минутах уральского дерби

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Трактору» (Челябинск) в шестом уральском дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Счет составил 2:0 (0:0; 0:0; 2:0). Обе шайбы забросили в концовке игры, передает сайт khl.ru.
В первом периоде екатеринбуржцы перебросали соперника и смогли заблокировать девять бросков от извечного соперника. Во втором отрезке активнее был «Трактор», из-за чего игрокам «Автомобилиста» пришлось 16 раз блокировать удары оппонента и обойти их по количеству отборов шесть на пять.
В концовке третьего периода победитель был определен. За две минуты до конца форвард хозяев Чарльз Робинсон получил шайбу на «пятаке» и отправил ее в ворота. Гости попытались обжаловать гол, но судьи решили, что контакт был, но уже после того, как шайба была заброшена. Через минуту в пустые ворота вторую шайбу отправил защитник Стивен Кэмпфер.
Для «Автомобилиста» этот матч стал первым в 2025-м. По итогам серии из шести уральских дерби между клубами ничья — 3:3 в этом сезоне.
После 40 матчей «Автомобилист» расположился на четвертом месте на Востоке. В регулярном чемпионате у екатеринбуржцев 11 строчка — 42 очка. ХК «Трактор» же поднялся на вершину Востока с 57 очками, в регулярке челябинцы идут вторыми.
Ранее хоккеисты из Екатеринбурга проиграли тольяттинской «Ладе» со счетом 2:3 и магнитогорскому «Металлургу» — 1:2 на домашней арене. Последнюю победу «Автомобилист» одержал 26 декабря в уральском дерби с итоговым счетом 3:1.
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