Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) обыграл ХК «Трактор» (Челябинск) со счетом 3:1. Итоговые шайбы екатеринбургские спортсмены забросили в конце встречи, сообщает пресс-служба «Автомобилиста».
«Вырвали победу в Уральском дерби за минуту до конца игры!» — говорится в telegram-канале клуба. Первую шайбу забросил Брукс Мэйсек на 31-й минуте, но уже на 33-й Александр Кадейкин из «Трактора» сравнял счет.
Победные шайбы в ворота противника забросили на 58 и 59 минуте Максим Денежкин и Степан Хрипунов. Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру, назвав ее «очень хорошим продуктивным хоккеем», и заявил, что болельщики гнали команду вперед.
На данный момент «Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции. Еще 20 декабря клубу удалось прервать серию из пяти поражений, обыграв ХК «Локомотив» со счетом 3:1.
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