26 декабря 2024

«Автомобилист» вырвал победу у «Трактора» в уральском дерби. Видео

ХК «Автомобилист» победил ХК «Трактор» со счетом 3:1
© Служба новостей «URA.RU»
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Победные шайбы «Автомобилист» забросил в последние минуты матча (архивное фото)
Победные шайбы «Автомобилист» забросил в последние минуты матча (архивное фото) Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) обыграл ХК «Трактор» (Челябинск) со счетом 3:1. Итоговые шайбы екатеринбургские спортсмены забросили в конце встречи, сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

«Вырвали победу в Уральском дерби за минуту до конца игры!» — говорится в telegram-канале клуба. Первую шайбу забросил Брукс Мэйсек на 31-й минуте, но уже на 33-й Александр Кадейкин из «Трактора» сравнял счет.

Победные шайбы в ворота противника забросили на 58 и 59 минуте Максим Денежкин и Степан Хрипунов. Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру, назвав ее «очень хорошим продуктивным хоккеем», и заявил, что болельщики гнали команду вперед.

На данный момент «Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции. Еще 20 декабря клубу удалось прервать серию из пяти поражений, обыграв ХК «Локомотив» со счетом 3:1.

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Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) обыграл ХК «Трактор» (Челябинск) со счетом 3:1. Итоговые шайбы екатеринбургские спортсмены забросили в конце встречи, сообщает пресс-служба «Автомобилиста». «Вырвали победу в Уральском дерби за минуту до конца игры!» — говорится в telegram-канале клуба. Первую шайбу забросил Брукс Мэйсек на 31-й минуте, но уже на 33-й Александр Кадейкин из «Трактора» сравнял счет. Победные шайбы в ворота противника забросили на 58 и 59 минуте Максим Денежкин и Степан Хрипунов. Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру, назвав ее «очень хорошим продуктивным хоккеем», и заявил, что болельщики гнали команду вперед. На данный момент «Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции. Еще 20 декабря клубу удалось прервать серию из пяти поражений, обыграв ХК «Локомотив» со счетом 3:1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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