Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в решении энергокризиса

Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа из Европы для решения энергетического кризиса. Об этом сообщил госсекретарь Минэнергетики Молдавии Константин Боросан.
«2 января 2025 года „Молдовагаз“ и „Энергоком“ предложили „Тираспольтрансгазу“ функциональный механизм закупки природного газа на региональных рынках. <…> В тот же день „Тираспольтрансгаз“ отказался от этой формы сотрудничества», — сообщил Боросан на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). По его словам, правительство Молдавии также предложило самостоятельно закупать газ для Молдавской ГРЭС в Приднестровье.
В Приднестровье 1 января было отключено центральное отопления после прекращения поставок российского газа в Молдову. Из-за этого многие жители остались без воды, света и электроэнергии. Также приостановили свою работу промышленные предприятия. Основная причина приостановка подачи газа — многомиллионные долги Молдавии перед «Газпромом».
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