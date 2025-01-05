Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в решении энергокризиса

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Молдавия предложила помощь Приднестровью в импорте газа из ЕС
Молдавия предложила помощь Приднестровью в импорте газа из ЕС Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа из Европы для решения энергетического кризиса. Об этом сообщил госсекретарь Минэнергетики Молдавии Константин Боросан. 

«2 января 2025 года „Молдовагаз“ и „Энергоком“ предложили „Тираспольтрансгазу“ функциональный механизм закупки природного газа на региональных рынках. <…> В тот же день „Тираспольтрансгаз“ отказался от этой формы сотрудничества», — сообщил Боросан на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). По его словам, правительство Молдавии также предложило самостоятельно закупать газ для Молдавской ГРЭС в Приднестровье. 

В Приднестровье 1 января было отключено центральное отопления после прекращения поставок российского газа в Молдову. Из-за этого многие жители остались без воды, света и электроэнергии. Также приостановили свою работу промышленные предприятия. Основная причина приостановка подачи газа — многомиллионные долги Молдавии перед «Газпромом». 

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Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа из Европы для решения энергетического кризиса. Об этом сообщил госсекретарь Минэнергетики Молдавии Константин Боросан.  «2 января 2025 года „Молдовагаз“ и „Энергоком“ предложили „Тираспольтрансгазу“ функциональный механизм закупки природного газа на региональных рынках. <…> В тот же день „Тираспольтрансгаз“ отказался от этой формы сотрудничества», — сообщил Боросан на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). По его словам, правительство Молдавии также предложило самостоятельно закупать газ для Молдавской ГРЭС в Приднестровье.  В Приднестровье 1 января было отключено центральное отопления после прекращения поставок российского газа в Молдову. Из-за этого многие жители остались без воды, света и электроэнергии. Также приостановили свою работу промышленные предприятия. Основная причина приостановка подачи газа — многомиллионные долги Молдавии перед «Газпромом». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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