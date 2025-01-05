Бегущих после неудачной атаки в Курской области ВСУшников сняли на видео

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Бойцы ВСУ убежали с позиций на курском направлении
Бойцы ВСУ убежали с позиций на курском направлении Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные, потеряв боевую машину, провалили очередную атаку в Курской области. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Подбитая ББМ [Боевая бронированная машина] противника в районе Бердина и бегающий по посадке член экипажа одной из уничтоженных ББМ. В целом, первая попытка захватить хутор Бердин у противника провалилась», — сообщил Рожин, комментируя видео. Пост опубликован в его telegram-канале.

Группа «Аид» спецназа «Ахмат» также заявила, что в данном районе уничтожено шесть единиц техники, из них — два танка. На кадрах видно, как бойцы ВСУ спешно перебегают дорогу от одной лесопосадки к другой после потери боевой машины.

5 января украинские военные совершили контратаку на позиции ВС РФ в Курской области. Минобороны России отчиталось, что обе попытки не увенчались успехом. По данным ведомства, российские военные ликвидировали 350 бойцов ВСУ.

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Украинские военные, потеряв боевую машину, провалили очередную атаку в Курской области. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Подбитая ББМ [Боевая бронированная машина] противника в районе Бердина и бегающий по посадке член экипажа одной из уничтоженных ББМ. В целом, первая попытка захватить хутор Бердин у противника провалилась», — сообщил Рожин, комментируя видео. Пост опубликован в его telegram-канале. Группа «Аид» спецназа «Ахмат» также заявила, что в данном районе уничтожено шесть единиц техники, из них — два танка. На кадрах видно, как бойцы ВСУ спешно перебегают дорогу от одной лесопосадки к другой после потери боевой машины. 5 января украинские военные совершили контратаку на позиции ВС РФ в Курской области. Минобороны России отчиталось, что обе попытки не увенчались успехом. По данным ведомства, российские военные ликвидировали 350 бойцов ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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