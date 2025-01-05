Бегущих после неудачной атаки в Курской области ВСУшников сняли на видео

Украинские военные, потеряв боевую машину, провалили очередную атаку в Курской области. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Подбитая ББМ [Боевая бронированная машина] противника в районе Бердина и бегающий по посадке член экипажа одной из уничтоженных ББМ. В целом, первая попытка захватить хутор Бердин у противника провалилась», — сообщил Рожин, комментируя видео. Пост опубликован в его telegram-канале.
Группа «Аид» спецназа «Ахмат» также заявила, что в данном районе уничтожено шесть единиц техники, из них — два танка. На кадрах видно, как бойцы ВСУ спешно перебегают дорогу от одной лесопосадки к другой после потери боевой машины.
5 января украинские военные совершили контратаку на позиции ВС РФ в Курской области. Минобороны России отчиталось, что обе попытки не увенчались успехом. По данным ведомства, российские военные ликвидировали 350 бойцов ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.