Лыжная прогулка порадовала участников
Глава Куртамышского округа (Курганская область) Андрей Гвоздев встал на лыжи, чтобы испытать новые эмоции на природе. Об этом мэр рассказал своим подписчикам.
«Испытал море эмоций. Присоединился к лыжной группе учащихся Второй школы, спасибо педагогу Елене Федоровой за организацию прогулки», — сообщил Гвоздев на своей странице во «ВКонтакте».
По словам главы округа, погода была замечательная. Любители лыж пожаловались Гвоздеву на нехватку мест на парковке у спортивной базы. Он пообещал исправить ситуацию.
Гвоздев (крайний справа) покатался на лыжах
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