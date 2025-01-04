04 января 2025

Мэр курганского округа решил испытать новые эмоции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лыжная прогулка порадовала участников
Лыжная прогулка порадовала участников Фото:

Глава Куртамышского округа (Курганская область) Андрей Гвоздев встал на лыжи, чтобы испытать новые эмоции на природе. Об этом мэр рассказал своим подписчикам.

«Испытал море эмоций. Присоединился к лыжной группе учащихся Второй школы, спасибо педагогу Елене Федоровой за организацию прогулки», — сообщил Гвоздев на своей странице во «ВКонтакте».

По словам главы округа, погода была замечательная. Любители лыж пожаловались Гвоздеву на нехватку мест на парковке у спортивной базы. Он пообещал исправить ситуацию. 

Гвоздев (крайний справа) покатался на лыжах
Гвоздев (крайний справа) покатался на лыжах
Фото:

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Глава Куртамышского округа (Курганская область) Андрей Гвоздев встал на лыжи, чтобы испытать новые эмоции на природе. Об этом мэр рассказал своим подписчикам. «Испытал море эмоций. Присоединился к лыжной группе учащихся Второй школы, спасибо педагогу Елене Федоровой за организацию прогулки», — сообщил Гвоздев на своей странице во «ВКонтакте». По словам главы округа, погода была замечательная. Любители лыж пожаловались Гвоздеву на нехватку мест на парковке у спортивной базы. Он пообещал исправить ситуацию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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