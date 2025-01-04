04 января 2025

Путин раздал награды свердловчанам

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин наградил нескольких сотрудников свердловского РЖД
Владимир Путин наградил нескольких сотрудников свердловского РЖД Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил жителей Свердловской области за трудовые достижения и многолетнюю работу. В список вошли семь свердловчан, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.

«За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Игорю Бугрову — монтеру пути участка производственной базы путевой машинной станции №169 [Cеров] Свердловской дирекции по ремонту пути Центарльной дирекции — филиала ОАО РЖД», — говорится в документе. Еще пять человек, получивших благодарность главы России работают на железных дорогах.

Среди них: Ян Иберфлюс — машинист электровоза из Камышлова, Ольга Комиссарова — маляр из Нижнего Тагила, Елена Прохорова — распределитель работ производственно-технического отдела на путевой станции в Серове, Сергей Хохмицкий — главный инженер регионального центра связи, Павел Шумков — начальник екатеринбургского информационно-вычислительного центра. Единственным свердловчанином, не из РЖД, которого поблагодарил Путин, стал Анатолий Федотов — заместитель главного инженера тепловых сетей Первоуральска.

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Президент РФ Владимир Путин наградил жителей Свердловской области за трудовые достижения и многолетнюю работу. В список вошли семь свердловчан, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации. «За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Игорю Бугрову — монтеру пути участка производственной базы путевой машинной станции №169 [Cеров] Свердловской дирекции по ремонту пути Центарльной дирекции — филиала ОАО РЖД», — говорится в документе. Еще пять человек, получивших благодарность главы России работают на железных дорогах. Среди них: Ян Иберфлюс — машинист электровоза из Камышлова, Ольга Комиссарова — маляр из Нижнего Тагила, Елена Прохорова — распределитель работ производственно-технического отдела на путевой станции в Серове, Сергей Хохмицкий — главный инженер регионального центра связи, Павел Шумков — начальник екатеринбургского информационно-вычислительного центра. Единственным свердловчанином, не из РЖД, которого поблагодарил Путин, стал Анатолий Федотов — заместитель главного инженера тепловых сетей Первоуральска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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