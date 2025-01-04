04 января 2025

Благодарность от Путина получил временный мэр Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Науменко получил поощрение от главы государства
Науменко получил поощрение от главы государства Фото:

Президент РФ Владимир Путин за добросовестную работу объявил благодарности временному исполняющему полномочия главы Кургана Антону Науменко и замгубернатора Курганской области Станиславу Носкову. Об этом говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации временному исполняющему полномочия главы Кургана Антону Науменко, заместителю губернатора Курганской области Станиславу Носкову», — указано в документе. Распоряжение главы государства подписано 5 января.

Ранее благодарностью президента России Владимира Путина был награжден директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области Тимофей Панченко и председатель курганской городской думы Игорь Прозоров.

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Президент РФ Владимир Путин за добросовестную работу объявил благодарности временному исполняющему полномочия главы Кургана Антону Науменко и замгубернатора Курганской области Станиславу Носкову. Об этом говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации временному исполняющему полномочия главы Кургана Антону Науменко, заместителю губернатора Курганской области Станиславу Носкову», — указано в документе. Распоряжение главы государства подписано 5 января. Ранее благодарностью президента России Владимира Путина был награжден директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области Тимофей Панченко и председатель курганской городской думы Игорь Прозоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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