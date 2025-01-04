Благодарность от Путина получил временный мэр Кургана

Президент РФ Владимир Путин за добросовестную работу объявил благодарности временному исполняющему полномочия главы Кургана Антону Науменко и замгубернатора Курганской области Станиславу Носкову. Об этом говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
«Объявить благодарность президента Российской Федерации временному исполняющему полномочия главы Кургана Антону Науменко, заместителю губернатора Курганской области Станиславу Носкову», — указано в документе. Распоряжение главы государства подписано 5 января.
Ранее благодарностью президента России Владимира Путина был награжден директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области Тимофей Панченко и председатель курганской городской думы Игорь Прозоров.
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