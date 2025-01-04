04 января 2025

Пермь реализует первое мероприятие в статусе молодежной столицы России

В Перми стартовал Молодежный турнир по ледовой скульптуре
© Служба новостей «URA.RU»
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После конкурса скульптуры украсят комплекс «Большое пермское чаепитие»
После конкурса скульптуры украсят комплекс «Большое пермское чаепитие» Фото:

В Перми стартовал Молодежный турнир по ледовой скульптуре. Это стало первым событием, который город официально проводит в новом статусе «Молодежной столицы России 2025». Об этом сообщила пресс-служба Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.

«Одна из основных задач турнира — популяризация ледовой скульптуры как уникального направления современного искусства. Состязаться будут молодые художники из Екатеринбурга, Тюменской области, Пермского края, Республики Адыгея и Белоруссии. Наблюдать, как прозрачные глыбы превращаются в произведения искусства, можно на эспланаде со стороны Законодательного собрания до 9 января. Скульптуры украсят комплекс „Большое пермское чаепитие“», — сказано в посте, опубликованном в официальной группе департамента «ВКонтакте».

Новую молодежную столицу России 2025 года объявили 21 декабря в концертном зале Национального центра «Россия» в Москве. На статус претендовали Томск, Хабаровск, Новый Уренгой, Омск и Пермь. Голосование проходило на сайте Госуслуг. Пермь получила дополнительные возможности для развития молодежной политики и приоритетное право на проведение крупных мероприятий.

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В Перми стартовал Молодежный турнир по ледовой скульптуре. Это стало первым событием, который город официально проводит в новом статусе «Молодежной столицы России 2025». Об этом сообщила пресс-служба Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми. «Одна из основных задач турнира — популяризация ледовой скульптуры как уникального направления современного искусства. Состязаться будут молодые художники из Екатеринбурга, Тюменской области, Пермского края, Республики Адыгея и Белоруссии. Наблюдать, как прозрачные глыбы превращаются в произведения искусства, можно на эспланаде со стороны Законодательного собрания до 9 января. Скульптуры украсят комплекс „Большое пермское чаепитие“», — сказано в посте, опубликованном в официальной группе департамента «ВКонтакте». Новую молодежную столицу России 2025 года объявили 21 декабря в концертном зале Национального центра «Россия» в Москве. На статус претендовали Томск, Хабаровск, Новый Уренгой, Омск и Пермь. Голосование проходило на сайте Госуслуг. Пермь получила дополнительные возможности для развития молодежной политики и приоритетное право на проведение крупных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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