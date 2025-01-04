Пермь реализует первое мероприятие в статусе молодежной столицы России

В Перми стартовал Молодежный турнир по ледовой скульптуре. Это стало первым событием, который город официально проводит в новом статусе «Молодежной столицы России 2025». Об этом сообщила пресс-служба Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.
«Одна из основных задач турнира — популяризация ледовой скульптуры как уникального направления современного искусства. Состязаться будут молодые художники из Екатеринбурга, Тюменской области, Пермского края, Республики Адыгея и Белоруссии. Наблюдать, как прозрачные глыбы превращаются в произведения искусства, можно на эспланаде со стороны Законодательного собрания до 9 января. Скульптуры украсят комплекс „Большое пермское чаепитие“», — сказано в посте, опубликованном в официальной группе департамента «ВКонтакте».
Новую молодежную столицу России 2025 года объявили 21 декабря в концертном зале Национального центра «Россия» в Москве. На статус претендовали Томск, Хабаровск, Новый Уренгой, Омск и Пермь. Голосование проходило на сайте Госуслуг. Пермь получила дополнительные возможности для развития молодежной политики и приоритетное право на проведение крупных мероприятий.
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