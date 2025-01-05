Анджелина Джоли обогатилась после 8-летних тяжб и развода с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли стала богаче на 80 миллионов долларов в результате восьмилетнего бракоразводного процесса с экс-супругом Брэдом Питтом. Об этом сообщают западные СМИ.
«У бывших супругов был брачный контракт. Актриса заработала более 80 миллионов долларов, что напрямую связано с ее разводом», — передает издание Daily Mail. По словам источника, договор подразумевал согласие сторон сохранить индивидуальное имущество, которым каждый из них владел до брака, а также разделить совместный капитал.
После развода значительную часть своих доходов Анджелина Джоли получила в 2021 году. Она продала 50% поместья Chateau Miraval компании Tenute del Mondo, винодельческому подразделению Stoli Group (признана в Российской Федерации экстремистским объединением), за 64 миллиона долларов.
В том же 2021 году Джоли продала картину Уинстона Черчилля на аукционе в Лондоне. Произведение искусства «Башня мечети Кутубия», которое ей подарил ей Брэд Питт, было реализовано за более чем 11 миллионов долларов.
Отмечается, что пара владела роскошной яхтой за 323 миллиона долларов в 2014 году, однако подробности о продаже остаются неизвестными. Кроме того, Питт в 2017 году одолжил актрисе восемь миллионов на приобретение имения в Калифорнии.
У пары после развода осталось шестеро детей. Сейчас их воспитанием занимается Джоли, а бывший муж почти не видится с ними. Об этом писал «Царьград».
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