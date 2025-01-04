04 января 2025

Работа Пермской краевой службы спасания и завода «Уралхим» отмечена на уровне РФ

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Пермякам выдали благодарности от главы государства
Пермякам выдали благодарности от главы государства Фото:

Коллектив краевой службы спасения и специалисты пермского филиала «Уралхима» получили благодарность от президента РФ Владимира Путина. Документ с таким содержанием выложен на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в ликвидации последствий ЧС объявить благодарность сотрудникам Пермской краевой службе спасения. За вклад в развитие химической промышленности и достигнутые трудовые успехи объявить благодарность коллективу филиала ПМУ АО „ОХК ‚Уралхим‘ в городе Перми“, — написано в распоряжении главы государства.

URA.RU ранее сообщало, что благодарность Путина получил сенатор от Прикамья Андрей Климов. Политика поощрили за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, каких именно — не уточняется.

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Коллектив краевой службы спасения и специалисты пермского филиала «Уралхима» получили благодарность от президента РФ Владимира Путина. Документ с таким содержанием выложен на официальном портале правовой информации. «За заслуги в ликвидации последствий ЧС объявить благодарность сотрудникам Пермской краевой службе спасения. За вклад в развитие химической промышленности и достигнутые трудовые успехи объявить благодарность коллективу филиала ПМУ АО „ОХК ‚Уралхим‘ в городе Перми“, — написано в распоряжении главы государства. URA.RU ранее сообщало, что благодарность Путина получил сенатор от Прикамья Андрей Климов. Политика поощрили за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, каких именно — не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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