Работа Пермской краевой службы спасания и завода «Уралхим» отмечена на уровне РФ

Коллектив краевой службы спасения и специалисты пермского филиала «Уралхима» получили благодарность от президента РФ Владимира Путина. Документ с таким содержанием выложен на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в ликвидации последствий ЧС объявить благодарность сотрудникам Пермской краевой службе спасения. За вклад в развитие химической промышленности и достигнутые трудовые успехи объявить благодарность коллективу филиала ПМУ АО „ОХК ‚Уралхим‘ в городе Перми“, — написано в распоряжении главы государства.
URA.RU ранее сообщало, что благодарность Путина получил сенатор от Прикамья Андрей Климов. Политика поощрили за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, каких именно — не уточняется.
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