04 января 2025

Путин объявил благодарность сенатору от Прикамья Климову

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Климов в Совете Федерации занимает пост зампредседателя комитета по международным делам
Андрей Климов в Совете Федерации занимает пост зампредседателя комитета по международным делам Фото:

Сенатор от Пермского края Андрей Климов был удостоен благодарности президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента РФ сенатору Андрею Климову», — написано в документе. Политика поощрили за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

Климов стал сенатором в 2012 году. С марта 2015 года он возглавляет подкомитет по межпарламентскому сотрудничеству со странами БРИКС. С июня 2017 года является председателем комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. С декабря 2021-го — состоит в бюро высшего совета партии «Единая Россия».

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Сенатор от Пермского края Андрей Климов был удостоен благодарности президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. «Объявить благодарность президента РФ сенатору Андрею Климову», — написано в документе. Политика поощрили за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Климов стал сенатором в 2012 году. С марта 2015 года он возглавляет подкомитет по межпарламентскому сотрудничеству со странами БРИКС. С июня 2017 года является председателем комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. С декабря 2021-го — состоит в бюро высшего совета партии «Единая Россия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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