Путин объявил благодарность сенатору от Прикамья Климову

Сенатор от Пермского края Андрей Климов был удостоен благодарности президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
«Объявить благодарность президента РФ сенатору Андрею Климову», — написано в документе. Политика поощрили за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
Климов стал сенатором в 2012 году. С марта 2015 года он возглавляет подкомитет по межпарламентскому сотрудничеству со странами БРИКС. С июня 2017 года является председателем комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. С декабря 2021-го — состоит в бюро высшего совета партии «Единая Россия».
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