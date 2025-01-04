04 января 2025
03 января 2025

Непотушенная сигарета унесла жизнь пенсионера из ХМАО. Фото

На пожаре в ХМАО погиб человек
© Служба новостей «URA.RU»
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От огня было спасено три человека
От огня было спасено три человека Фото:

В пригороде Нижневартовска (ХМАО) 5 января из-за непотушенной сигареты произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. По сообщению городского пожарно-спасательного отряда №5, на месте возгорания обнаружено тело 63-летнего мужчины.

«г. Нижневартовск, поселок Дивный, улица Молодежная, №5 — пожар в двухкомнатной квартире. Обнаружено тело мужчины 01.01.1963 г.р. Причина — неосторожность при курении», — сообщается в telegram-канале спасательного подразделения «Дежурный по городу Нижневартовск».

Уточняется, что из огня также было спасено три человека и имущество на сумму около 1,5 миллиона рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пожар повредил внутреннюю отделку квартиры и вещи
Пожар повредил внутреннюю отделку квартиры и вещи
Фото:

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В пригороде Нижневартовска (ХМАО) 5 января из-за непотушенной сигареты произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. По сообщению городского пожарно-спасательного отряда №5, на месте возгорания обнаружено тело 63-летнего мужчины. «г. Нижневартовск, поселок Дивный, улица Молодежная, №5 — пожар в двухкомнатной квартире. Обнаружено тело мужчины 01.01.1963 г.р. Причина — неосторожность при курении», — сообщается в telegram-канале спасательного подразделения «Дежурный по городу Нижневартовск». Уточняется, что из огня также было спасено три человека и имущество на сумму около 1,5 миллиона рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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