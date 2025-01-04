В пригороде Нижневартовска (ХМАО) 5 января из-за непотушенной сигареты произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. По сообщению городского пожарно-спасательного отряда №5, на месте возгорания обнаружено тело 63-летнего мужчины.
«г. Нижневартовск, поселок Дивный, улица Молодежная, №5 — пожар в двухкомнатной квартире. Обнаружено тело мужчины 01.01.1963 г.р. Причина — неосторожность при курении», — сообщается в telegram-канале спасательного подразделения «Дежурный по городу Нижневартовск».
Уточняется, что из огня также было спасено три человека и имущество на сумму около 1,5 миллиона рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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