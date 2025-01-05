Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несколько условий для начала переговоров с Россией. На интервью американскому журналисту Лексу Фридману он сказал, что требования включают в себя гарантии НАТО на территории, контролируемые Украиной.
«НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это не большой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе — это пакет вооружений», — сказал Зеленский.
Также президент Украины указал на необходимость иметь четкие гарантии безопасности для заключения перемирия: «Если мы говорим о прекращении огня, то мы должны точно понимать, что есть гарантии безопасности для тех территорий, которые мы контролируем», — отметил Зеленский.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел представил условия для урегулирования конфликта на Украине, напоминает RT. Среди ключевых требований России — вывод украинских военных из Донбасса и Новороссии, а также отказ Киева от планов вступления в НАТО.
Российский лидер также подчеркнул необходимость обеспечения полных прав и свобод для русскоязычного населения на Украине. Помимо этого, Россия требует от Запада отмены всех санкций и установления для Украины внеблокового и безъядерного статуса. Однако, как заявил 4 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на данный момент оснований для начала российско-украинских переговоров нет, пишет телеканал 360.
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