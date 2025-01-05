Погибшего на СВО бойца Виктора Гусева похоронят в Суксуне

О гибели бойца сообщили окружные власти
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Церемонию прощания в военнослужащим Виктором Гусевым проведут 10 января в Суксуне (Пермский край). По данным оркужной мэрии, боец погиб на СВО, выполняя свой воинский долг.
«Снова трагическая весть для округа: в ходе спецоперации погиб Виктор Гусев. Прощание с Виктором Дмитриевичем пройдет в поселке Суксун», — написано станице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Всех неравнодушных ждут в местном центре досуга. Церемония начнется в 12:00.
Прикамскому военнослужащему не суждено было вернуться домой
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