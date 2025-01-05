05 января 2025
04 января 2025

Погибшего на СВО бойца Виктора Гусева похоронят в Суксуне

© Служба новостей «URA.RU»
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О гибели бойца сообщили окружные власти
О гибели бойца сообщили окружные власти Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Церемонию прощания в военнослужащим Виктором Гусевым проведут 10 января в Суксуне (Пермский край). По данным оркужной мэрии, боец погиб на СВО, выполняя свой воинский долг.

«Снова трагическая весть для округа: в ходе спецоперации погиб Виктор Гусев. Прощание с Виктором Дмитриевичем пройдет в поселке Суксун», — написано станице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Всех неравнодушных ждут в местном центре досуга. Церемония начнется в 12:00.

Прикамскому военнослужащему не суждено было вернуться домой
Прикамскому военнослужащему не суждено было вернуться домой
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Церемонию прощания в военнослужащим Виктором Гусевым проведут 10 января в Суксуне (Пермский край). По данным оркужной мэрии, боец погиб на СВО, выполняя свой воинский долг. «Снова трагическая весть для округа: в ходе спецоперации погиб Виктор Гусев. Прощание с Виктором Дмитриевичем пройдет в поселке Суксун», — написано станице администрации в соцсети «ВКонтакте». Всех неравнодушных ждут в местном центре досуга. Церемония начнется в 12:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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