Спасатели передали пострадавшего водителя медикам
На Тобольском тракте (Тюменская область) днем 5 января иномарка налетела на препятствие и упала в кювет. Спасатели вытащили водителя из искореженного авто и передали медикам.
«На 18-м километре Тобольского тракта автомобиль наехал на препятствие и съехал кювет. Спасатели деблокировали водителя автомобиля и на жестких носилках передали его бригаде СМП», — передает telegram-канал поисково-спасательной службы региона.
Причины произошедшего не уточняются. Автомобиль получил сильные механические повреждения — в результате ДТП его перевернулось на крышу.
Автомобиль после ДТП перевернулся на крышу
Спасатели передали водителя медикам
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