05 января 2025
04 января 2025
03 января 2025

На тюменской трассе спасатели вызволили водителя из искореженного авто. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасатели передали пострадавшего водителя медикам
Спасатели передали пострадавшего водителя медикам Фото:

На Тобольском тракте (Тюменская область) днем 5 января иномарка налетела на препятствие и упала в кювет. Спасатели вытащили водителя из искореженного авто и передали медикам.

«На 18-м километре Тобольского тракта автомобиль наехал на препятствие и съехал кювет. Спасатели деблокировали водителя автомобиля и на жестких носилках передали его бригаде СМП», — передает telegram-канал поисково-спасательной службы региона.

Причины произошедшего не уточняются. Автомобиль получил сильные механические повреждения — в результате ДТП его перевернулось на крышу.

Автомобиль после ДТП перевернулся на крышу
Автомобиль после ДТП перевернулся на крышу
Фото:
Спасатели передали водителя медикам
Спасатели передали водителя медикам
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Тобольском тракте (Тюменская область) днем 5 января иномарка налетела на препятствие и упала в кювет. Спасатели вытащили водителя из искореженного авто и передали медикам. «На 18-м километре Тобольского тракта автомобиль наехал на препятствие и съехал кювет. Спасатели деблокировали водителя автомобиля и на жестких носилках передали его бригаде СМП», — передает telegram-канал поисково-спасательной службы региона. Причины произошедшего не уточняются. Автомобиль получил сильные механические повреждения — в результате ДТП его перевернулось на крышу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...