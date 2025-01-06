Globe and Mail сообщила об отставке премьера Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подаст в отставку с поста главы Либеральной партии до национального собрания, которое пройдет 8 января. Вероятнее всего, он объявит об отставке в понедельник, 6 января, сообщает канадское издание со ссылкой на осведомленные источники.
«Ожидается, что Джастин Трюдо объявит об отставке с поста лидера Либеральной партии уже в понедельник... Источники подчеркнули, что они не знают наверняка, когда господин Трюдо объявит о своих планах уйти, но заявили, что ожидают, что это произойдет до ключевого национального собрания в среду», — пишет The Globe and Mail.
По данным издания, объявить о своем уходе Трюдо необходимо до встречи с фракцией Либеральной партии, иначе его отставку могут воспринять как вынужденное решение, навязанное однопартийцами. Пока неизвестно, уйдет ли канадский премьер сразу или останется на посту до избрания нового главы партии, который также станет премьер-министром страны.
Информация о возможной отставке Трюдо связана с восстанием на партийном совете и неутешительными результатами опросов общественного мнения. Сейчас общество голосует за консерваторов (38% против 25% у либералов). Рейтинг премьера и его партии упал из-за экономических проблем в стране.
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