05 января 2025
04 января 2025

Тюменцы увидят Рождественскую службу в прямом эфире

Трансляция Рождественской службы в Тюменской области пройдет 6 января в 23:45
© Служба новостей «URA.RU»
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Таинство покажут в прямом эфире в ночь с 6 на 7 января
Таинство покажут в прямом эфире в ночь с 6 на 7 января Фото:

Рождественскую службу из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля (Тюменская область) покажут в прямом эфире 6 января в 23:45. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».

«„Ростелеком“ обеспечит трансляцию Рождественской службы из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля. Посмотреть прямой эфир из главного храма Сибири можно будет на телеканалах „Тюменское время“, „Тобольское время“», — рассказали в пресс-службе компании.

Богослужение начнется 6 января в 23:45. Его также можно будет увидеть в аккаунтах телекомпаний в социальных сетях.

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Рождественскую службу из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля (Тюменская область) покажут в прямом эфире 6 января в 23:45. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком». «„Ростелеком“ обеспечит трансляцию Рождественской службы из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля. Посмотреть прямой эфир из главного храма Сибири можно будет на телеканалах „Тюменское время“, „Тобольское время“», — рассказали в пресс-службе компании. Богослужение начнется 6 января в 23:45. Его также можно будет увидеть в аккаунтах телекомпаний в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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