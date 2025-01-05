Тюменцы увидят Рождественскую службу в прямом эфире

Таинство покажут в прямом эфире в ночь с 6 на 7 января
Рождественскую службу из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля (Тюменская область) покажут в прямом эфире 6 января в 23:45. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».
«„Ростелеком“ обеспечит трансляцию Рождественской службы из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля. Посмотреть прямой эфир из главного храма Сибири можно будет на телеканалах „Тюменское время“, „Тобольское время“», — рассказали в пресс-службе компании.
Богослужение начнется 6 января в 23:45. Его также можно будет увидеть в аккаунтах телекомпаний в социальных сетях.
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