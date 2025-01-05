Член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, известный своей борьбой с борделями, обрушился с критикой на популярный клуб Nebar (ул. Радищева, 25), где провели импровизированное шоу для взрослых с обнаженными артистами. В своем telegram-канале общественник опубликовал видео вечеринки.
«Вот такое шоу из разряда 18+ устроили этой ночью [5 января] сотрудники екатеринбургского заведения „Nebar“. Голые молодые девушки на барной стойке, какой-то тип с перебинтованным членом и все в таком духе», — написал Чукреев.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям заведения. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!