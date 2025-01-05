05 января 2025

В Екатеринбурге популярный бар обвинили в развратном шоу. Видео

Член екатеринбургской Общественной палаты Чукреев обвинил клуб Nebar в разврате
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие NEBAR. Екатеринбург, открытие, тусовка, небар, ночной клуб
Шоу для взрослых провели ночью 5 января (архивное фото) Фото:

Член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, известный своей борьбой с борделями, обрушился с критикой на популярный клуб Nebar (ул. Радищева, 25), где провели импровизированное шоу для взрослых с обнаженными артистами. В своем telegram-канале общественник опубликовал видео вечеринки.

«Вот такое шоу из разряда 18+ устроили этой ночью [5 января] сотрудники екатеринбургского заведения „Nebar“. Голые молодые девушки на барной стойке, какой-то тип с перебинтованным членом и все в таком духе», — написал Чукреев.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям заведения. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, известный своей борьбой с борделями, обрушился с критикой на популярный клуб Nebar (ул. Радищева, 25), где провели импровизированное шоу для взрослых с обнаженными артистами. В своем telegram-канале общественник опубликовал видео вечеринки. «Вот такое шоу из разряда 18+ устроили этой ночью [5 января] сотрудники екатеринбургского заведения „Nebar“. Голые молодые девушки на барной стойке, какой-то тип с перебинтованным членом и все в таком духе», — написал Чукреев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям заведения. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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