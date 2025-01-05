В Тюменской области обрушилось ограждение, отделяющее город от зэков

В Тобольске оползень обрушил ограждение колонии
В Тобольске (Тюменская область) частично обрушилось ограждение исправительной колонии №13. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Частичное обрушение основного ограждения в ИК-13 УФСИН России по Тюменской области в Тобольске, по предварительным данным, произошло в результате оползня. Пострадавших нет», — рассказали в инфоцентре со ссылкой на УФСИН Тюменской области.
В настоящее время ситуацию контролируют соответствующие службы. Приняты необходимые меры безопасности. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!