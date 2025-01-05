05 января 2025
04 января 2025

В Тюменской области обрушилось ограждение, отделяющее город от зэков

В Тобольске обрушилось ограждение в исправительной колонии №13
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тобольске оползень обрушил ограждение колонии
В Тобольске оползень обрушил ограждение колонии Фото:

В Тобольске (Тюменская область) частично обрушилось ограждение исправительной колонии №13. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Частичное обрушение основного ограждения в ИК-13 УФСИН России по Тюменской области в Тобольске, по предварительным данным, произошло в результате оползня. Пострадавших нет», — рассказали в инфоцентре со ссылкой на УФСИН Тюменской области.

В настоящее время ситуацию контролируют соответствующие службы. Приняты необходимые меры безопасности. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) частично обрушилось ограждение исправительной колонии №13. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Частичное обрушение основного ограждения в ИК-13 УФСИН России по Тюменской области в Тобольске, по предварительным данным, произошло в результате оползня. Пострадавших нет», — рассказали в инфоцентре со ссылкой на УФСИН Тюменской области. В настоящее время ситуацию контролируют соответствующие службы. Приняты необходимые меры безопасности. Обстоятельства произошедшего выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...