05 января 2025

Американцы предупредили о стрельбе в школе Екатеринбурга

НЦБ Интерпола США предупредило о подготовке теракта в школе Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Информацию о подготовке теракта передали свердловским силовикам Фото:

Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола США передало свердловскому бюро предупреждение о подготовке теракта в одной из школ Екатеринбурга. Эти данные американцы получили от некоего информатора, рассказал URA.RU источник.

«Этот информатор сообщил, что на него в Telegram вышел подросток по имени Ярослав. Он воспитывается матерью в Екатеринбурге и ранее якобы задерживался за угрозы общественному порядку и странные запросы в интернете. Этот „Ярослав“ заявил, что в 2025 году хочет устроить шутинг в 17-й школе. И даже поделился фотографиями оружия, которое смастерил», — рассказал информированный собеседник агентства.

Получив сведения от коллег, полиция выехала в школу. Но ничего подозрительного там не обнаружила. Корреспондент агентства обратился за комментарием в отдел НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области, ответ ожидается.

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Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола США передало свердловскому бюро предупреждение о подготовке теракта в одной из школ Екатеринбурга. Эти данные американцы получили от некоего информатора, рассказал URA.RU источник. «Этот информатор сообщил, что на него в Telegram вышел подросток по имени Ярослав. Он воспитывается матерью в Екатеринбурге и ранее якобы задерживался за угрозы общественному порядку и странные запросы в интернете. Этот „Ярослав“ заявил, что в 2025 году хочет устроить шутинг в 17-й школе. И даже поделился фотографиями оружия, которое смастерил», — рассказал информированный собеседник агентства. Получив сведения от коллег, полиция выехала в школу. Но ничего подозрительного там не обнаружила. Корреспондент агентства обратился за комментарием в отдел НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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