Американцы предупредили о стрельбе в школе Екатеринбурга

НЦБ Интерпола США предупредило о подготовке теракта в школе Екатеринбурга

Информацию о подготовке теракта передали свердловским силовикам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола США передало свердловскому бюро предупреждение о подготовке теракта в одной из школ Екатеринбурга. Эти данные американцы получили от некоего информатора, рассказал URA.RU источник.

«Этот информатор сообщил, что на него в Telegram вышел подросток по имени Ярослав. Он воспитывается матерью в Екатеринбурге и ранее якобы задерживался за угрозы общественному порядку и странные запросы в интернете. Этот „Ярослав“ заявил, что в 2025 году хочет устроить шутинг в 17-й школе. И даже поделился фотографиями оружия, которое смастерил», — рассказал информированный собеседник агентства.

Получив сведения от коллег, полиция выехала в школу. Но ничего подозрительного там не обнаружила. Корреспондент агентства обратился за комментарием в отдел НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области, ответ ожидается.